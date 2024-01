El director de Diputados TV es Jonatan Arioli, quien según Página/12 tiene como "único antecedente en los medios haber sido parte del elenco de una obra de Ricardo Fort". Él fue el responsable de este alineamiento -que en el mensaje de WhatsApp llaman “referendum”-, que le indica a los periodistas cómo hacer su trabajo.

Las “nuevas normas” detallaron “la nueva dinámica que requiere la dirección artística” . En este marco, ordena “no usar lenguaje inclusivo”. Dice el texto, según reproduce Página/12: “No utilizar el lenguaje inclusivo: todxs, o todas y todos, sino expresar todos”. Tampoco se puede decir “infantes ni infancias sino niños… ”.

Pero eso no es todo: prohíbe usar la expresión “diputados y diputadas” para referirse a los y las integrantes de la Cámara Baja. La directiva es que debe reemplazársela por el genérico y masculino “diputados.

De todos modos, lo que parece más grave a la luz de la libertad de prensa, son las directivas para realizar entrevistas. “Con respecto a las entrevistas a diputados y funcionarios estar atentos a las respuestas: no insistir si evita el tema, no incomodar, no presionar, no adelantar la repuesta ni marcar posturas: preguntar sobre el hecho en particular lo más objetivamente posible”.

Entre las órdenes que los conductores y columnistas deben cumplir se destacan “no marcar familiaridad con los entrevistados”, “las preguntas deben ser neutras”, “no emitir opiniones personales ni inducir respuestas”, “no manifestar frente a cámara empatía gestual o verbal sobre lo que pueda estar hablando el diputado”, entre otras cuestiones.

Una de las marcaciones más importante y desarrolladas por la nueva dirección a través de estas directivas que bajaron a los empleados del canal tiene que ver con la imposibilidad de hacer repreguntas. “Si el diputado hace mención a un tema puntual y lo da por finalizado en su relato, no reiterar preguntas, ir por otro tema de la jornada o tema que quiera preguntar para sumar, pero no ser reiterativo de la respuesta finalizada ”.

Si bien no se trató de una comunicación formal de la dirección a los trabajadores, las directivas que se concentran en ese mensaje de WhatsApp son una síntesis de lo que Arioli les expresó en una reunión a las distintas productoras ejecutivas de la señal para que lo trasladen a periodistas, columnistas y movileros. Además, la nueva gestión les exige a las productoras a que diariamente le eleven un informe marcando en qué momento del día se infringen o no las “recomendaciones”.

Las directivas también apuntan sobre cuestiones de etiqueta y comportamientos en cámara para “preservar el cuidado personal”. A los conductores, columnistas y movileros les exige “no salir con el celular en la mano mientras se desarrollan las notas”, ni que haya “mate visible” ni “toquetearse la cara”, por ejemplo.

“Con saco, si están parados, los botones abrochados”, puntualiza. También da indicaciones obvias, como que los periodistas “ no masquen chicle o tengan un caramelo en la boca mientras se realiza una nota”. Lo llamativo es que la prohibición de mascar chicle o comer un caramelo también lo es para cuando están “fuera y detrás de cámara, como así también durante la permanencia en la jornada laboral”.

Periodistas salieron al cruce:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgabyspepe%2Fstatus%2F1749422535467245759&partner=&hide_thread=false El nuevo manual de estilo de Diputados TV prohibe repreguntar. Los periodistas no deben “incomodar” a los diputados en las entrevistas, y “no insistir si evita el tema”. Viva la libertad de prensa. https://t.co/mmCFXM0atf — Gabriela Pepe (@gabyspepe) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJaviSchur%2Fstatus%2F1749394722387304819&partner=&hide_thread=false Extraño liberalismo este que prohíbe que los periodistas de Diputados TV hagan preguntas, escracha en redes a quien se opone a sus medidas y obliga a oficinas públicas a hablar del “año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”. pic.twitter.com/LUFhRUvqA6 — Javi Schurman (@JaviSchur) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGracielmoreno%2Fstatus%2F1749427118935617834&partner=&hide_thread=false Diputados TV ahora sólo por streaming. Con un manual de estilo que prohíbe las repreguntas y prohíbe llamar diputadas, a las mujeres, todos son diputados en la era Milei. Y hay más... https://t.co/OtY7bY1nr3 — Graciela Moreno (@Gracielmoreno) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZetaOrlando%2Fstatus%2F1749435293483045094&partner=&hide_thread=false Los funcionarios libertarios le tienen tanto miedo a la prensa libre que convirtieron un canal en una gacetilla de propaganda.



El extraño ejercicio de la libertad de prensa en Diputados TV | Un controvertido "manual de estilo" en Congreso https://t.co/5Ct0Yy5ZMW vía @Pagina12 — Ezequiel Orlando (@ZetaOrlando) January 22, 2024

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMDSuarez%2Fstatus%2F1749397988374376756&partner=&hide_thread=false | Nuevo manual de estilo en @DiputadosTV



Tras la asunción de @MenemMartin como presidente de la cámara, las nuevas autoridades prohíben utilizar el "todos y todas, sino expresar todos”, ni “diputados y diputadas”



Además prohíben llamar infancias, o niños y niñas, sino niños pic.twitter.com/A0KulEOGux — Martín Suárez (@MDSuarez) January 22, 2024

