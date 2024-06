Polémica por el 'beneficio' a Ángelo Calcaterra: Fuerte denuncia de un juez

Recordemos que la semana pasada, dicha Cámara sostuvo que el empresario de la construcción debe ser juzgado por la justicia federal electoral y no en un juicio oral, ya que consideró que no se trató de coimas sino de "aportes de campaña". Dichos jueces entendieron que los 16 pagos que realizó Calcaterra a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del hotel Hilton -lo cual fue admitido por el empresario- no eran coimas sino que era dinero no declarado para la campaña electoral. De esta manera, el empresario fue excluido del juicio del caso de los Cuadernos y se envió el expediente a la jueza federal electoral María Servini, para que en lugar de acusarlo de cohecho se lo investigue por una leve falta al Código Electoral.