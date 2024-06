Cuadernos: Fiscal pide nulidad del fallo que benefició a Calcaterra

El pedido del fiscal Pleé obedece a que el tribunal no notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la audiencia previa donde se discutió si se debía tomar o no esa decisión. La UIF es querellante en el caso de los cuadernos de las coimas y por lo tanto es parte en la causa, por lo que debería haber tenido la posibilidad de argumentar en esa audiencia y no se le dio esa opción.