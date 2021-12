Piden al Gobierno reformar Magistratura en extraordinarias

Tiene que haber dos representantes de los ámbitos académico y/o científico que serán elegidos de la siguiente forma: un profesor o una profesora titular de cátedra universitaria de facultades de Derecho de universidades nacionales, elegido o elegida por los decanos y las decanas de las facultades de Derecho de universidades nacionales a simple mayoría de votos y una persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor o acreedora de menciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos, que será elegido o elegida por el Consejo Interuniversitario Nacional, con el voto de la mayoría de sus integrantes. Al menos una debe ser mujer.

Elección acorde al fallo

Por su parte, el Consejo buscará en los próximos tres meses cumplir el fallo de la Corte para así evitar un parate del organismo, dado que de no haber nueva ley que la reforme vuelve a regir el sistema anterior, que de no contar con todos sus componentes no podrá emitir dictámenes sin que se los considere nulos.

El plazo de 120 días que fijó la Corte para llevar la integración a 20, si bien para los consejeros es escaso, será el tiempo que tendrá el Consejo para sumar 6 integrantes más, ya que el séptimo será el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti.

Si el Congreso no dicta una nueva ley antes del 14 de abril del 2022, el Consejo volverá a estar conformado por el presidente de la Corte; 4 jueces; 8 legisladores (4 por cada cámara, 2 por el oficialismo, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 de la Academia.

Esto implica que los jueces deberán elegir un nuevo representante, los abogados dos, los legisladores otros dos y finalmente el sector académico también tendrá que sumar un nuevo representante.