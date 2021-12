Horas decisivas de CSJN y Magistratura: "Inconstitucional"

Luis María Cabral, abogado y ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), le dijo, también a Jorge Rizzo, que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura saldría, aparentemente, el 16/12. Juez de Cámara del Tribunal Oral N°9 y ex consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, admitió: “El Poder Judicial no puede estar permanentemente con jueces que estén atendiendo dos juzgados porque baja la calidad del servicio de justicia” (...) "es necesario un sistema mucho más ágil de funcionamiento”.