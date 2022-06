Paro de Transportistas: Efectivos nocivos y faltaría aceite

image.png El camionero muerto por un piedrazo cuando quiso cruzar un piquete de transportistas que reclamaban por la falta de gasoil y el temor a que se desborde la protesta.

Las entidades firmantes agregan que “la situación aún es más complicada pues por más que en algunas zonas se haya liberado el tránsito, no se están cargado camiones en origen por el temor de los transportistas a no poder descargar luego en los puertos. Asimismo, siendo que no existe un paro de transporte sino una medida llevada a cabo por distintos grupos de transportistas sin ninguna representación institucional, solicitan a las autoridades competentes que brinden las garantías necesarias para los transportistas con el fin de evitar consecuencias fatales como lo ocurrido recientemente en la localidad de Daireaux”.