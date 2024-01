Paro de la CGT y absurda movida libertaria en el Senado

A veces no se comprende el estilo libertario de (no) negociar en el Congreso de la Nación, algo de lo que se quejan muchos legisladores opositores que por estos días parecen querer darle los votos para la Ley Ómnibus a Javier Milei y no reciben ni el mínimo trato que esperan ni las concesiones que solicitan atento a que el bloque oficialista no llega a 40 escaños. Los ‘dialoguistas’ tienen bastante predisposición a tratar en tiempo récord un proyecto con más de 600 artículos de toda índole que en otros tiempos se hubiesen tratado por separado y con más tiempo y detalle. En ese ambiente novedoso algunas estrategias que pretenden los libertarios son, entre incomprensibles y contraproducentes para ellos mismos como la movida para hacer sesionar al Senado antes del paro de la CGT.