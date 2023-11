Papa Francisco. La constricción al catolicismo, ¿talla?

Decir que el voto católico no existe como tal en Argentina era una afirmación casi segura hace unos meses. No es un país que tradicionalmente se deje influir por la cuestión religiosa. Al menos, no había pasado hasta ahora. La polarización política derivada de las elecciones presidenciales ha llegado a tal nivel que el argentino más universal,el papa Francisco, puede ser un factor decisivo en la segunda vuelta de las elecciones pesidenciales, que están celebrándose hoy, 19/11 en Argentina.