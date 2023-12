Papa Francisco: Javier Milei y el viaje a Argentina en duda

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnmas%2Fstatus%2F1734784197582028805&partner=&hide_thread=false En entrevista exclusiva con N+, el papa Francisco dio más detalles de su estado de salud y cómo se siente física y anímicamente. https://t.co/FF13icmpUa https://t.co/FMTK5lzWJi — NMás (@nmas) December 13, 2023

“Ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”.

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa”, respondió a la pregunta incisiva de Sergio Massa.

Tras consagrarse presidente de la Nación, el libertario recibió una llamada telefónica del papa: "Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo 'coraje y sabiduría'. Le dije 'coraje tengo y en la sabiduría estoy trabajando”, aseguró.

Además, reveló que lo volvió a invitar a la Argentina: "Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado y de jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina". Durante todo el diálogo se dirigió al máxima figura del catolicismo como “su santidad”

El mismo papa confesó que en la conversación telefónica aclararon sus diferencias: “Yo le hago fe siempre a los políticos. Le hago fe... porque creo que la política, no lo dije yo, lo dijo un papa anterior, es la forma más elevada de la caridad, el amor al pueblo, el amor político”.

Papa esquivo

Francisco tiene en agenda un viaje a la Argentina durante 2024, un destino al que no visitó nunca en sus 11 años en el Vaticano a pesar de haber viajado en varias ocasiones al continente. No obstante, lo puso en duda: “A repensar”.

Resaltó que “está asegurado uno (viaje) a Bélgica” y “hay dos claros pendientes, uno a la Polinesia y otro a Argentina, que están ahí pendientes, veremos cómo se da la cosa, pero con el tiempo voy a ir retomando las cosas”, explicó supeditado la visita al país a su salud que últimamente ha empeorado. Pero aclaró que afortunadamente ya ha superado la bronquitis que lo aquejaba.

"Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente porque tengo ganas de hacer y de moverse. ¿Entonces son buenas señales?”.

image.png Javier Milei pasó de llamar al Papa Francisco el "maligno de la tierra" a "santidad" e invitarlo con todos los honores de un jefe de estado a la Argentina.

Sobre este último punto, aprovechó para contar que por el momento no tiene “intención de dimitir”, desmintiendo los rumores que circulan desde hace meses. “Pido al Señor que pueda decir basta, en cualquier momento, pero cuando Él quiera", afirmó según Rai News.

Asimismo durante la entrevista anunció que preparó su tumba en la Basílica de Santa María Mayor (ya se ha preparado la capilla) debido a la gran devoción que tiene hacia la Virgen Salus Popoli Romani. Por lo que no será enterrado en las grutas vaticanas como el resto de pontífices.

Respecto a las exequias, Bergoglio contó luego que "se reunió con el maestro de ceremonias para simplificar el funeral papal, que será mucho más sencillo". “Lanzaré el nuevo ritual ”, dijo con cierto sentido del humor.

