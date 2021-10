Ojo Horacio Rodríguez Larreta: Aumenta el escándalo del TSJ

“Impunidad de la familia Macri”

En la manifestación, el titular de La Bancaria y candidato del Frente de Todos, Sergio Palazzo, sostuvo desde el movimiento obrero y la organización popular marcan “el rechazo y el repudio” porque esta nueva ley “no es un simple traspaso de la justicia”, sino que “es la impunidad de la familia de Mauricio Macri y significa la pérdida de derechos de los trabajadores”.

tsj marcha.jpg La marcha al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño contra la ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional.

Palazzo finalizó su discurso con una arenga de cara a las elecciones: “Esto de pensar que modificando leyes se genera empleo es falso porque entre 2003 y 2015 se generaron 230 mil pymes nuevas y casi 3 millones de trabajos registrados y no se perdieron derechos laborales. Este 14 de noviembre no nos olvidemos de esto”.

Durante la protesta sobresalieron los carteles con leyendas contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otras que hacen alusión a la frase utilizada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Republicanos de morondanga"; "Larreta coloniza el Poder Judicial"; y "Repudio al sometimiento del Poder Judicial".

A su turno, la legisladora porteña Lucía Cámpora (FdT) celebró que la convocatoria haya sido “contundente” en rechazo de “la maniobra de (Mauricio) Macri, Horacio Rodríguez Larreta y (María Eugenia) Vidal”.

“Este tribunal le niega las vacantes escolares a nuestros pibes en la Ciudad y guarda silencio en el remate de las tierras públicas. Qué podemos esperar de este tribunal, se preguntó. Para ellos estos derechos son cargas prescindibles”, fustigó.

En tanto, el secretario adjunto del sindicato docente porteño (UTE), Eduardo López, manifestó: “Se equivoca el Poder Judicial cuando ataca los derechos laborales, pero este Tribunal no va a poder dar vuelta la pirámide de jerarquía constitucional porque hay un pueblo en la calle que va a continuar durante todo octubre en defensa de los derechos laborales”.

Asimismo, el secretario general de Curtidores y diputado nacional, Walter Correa, le pidió a la CGT que “se ponga al frente de la lucha de los compañeros” porque “estamos a 7 diputados de perder la indemnización y las conquistas laborales y los derechos que hemos ganado con años de lucha”.

“No tenemos que permitírselo a la derecha que está a la vuelta de la esquina. Tienen la monarquía judicial, no le demos el voto ”, sentenció Correa, quien consideró que la ley votada en la Legislatura porteña sobre el TSJ “es un negocio más de Larreta y estamos organizados para no permitir esto y no le tenemos miedo”.

“Copar la Justicia nacional”

El abogado laboralista Gustavo Siampa sostuvo que “hay un intento de Horacio Rodríguez Larreta por copar la justicia nacional”.

“Hoy están volviendo con las viejas recetas y están planteando derogar la indemnización por despido, pero no van a poder porque no vamos a dejar que avancen”, advirtió.

También la legisladora porteña Claudia Neira afirmó: "Estamos diciendo no a este atropelló y es muy importante porque el oficialismo -porteño- quiere imponer su mayoría, no le creemos que quieren defender la autonomía porque la bastardean".

"Quieren hacerle ganar tiempo a los más poderosos", finalizó.

El dirigente de la CTA Pablo Kleiman sostuvo que “la ley es inconstitucional porque la justicia nacional está reservada para los tribunales provinciales o federales y CABA no es una provincia, entonces no tiene ninguna competencia para revisar porque así lo marca la constitución”.

Ley aprobada con mayoría

La ley, que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el TSJ porteño, fue sancionada el jueves pasado en la Legislatura con el apoyo de legisladores del oficialismo de la Ciudad.

La aprobación se logró gracias a la mayoría de Juntos por el Cambio en la Legislatura con los votos a favor de sus 38 legisladores y 20 en contra del Frente de Todos y la Izquierda.

La ley fue rechazada por autoridades nacionales y de la justicia, entre otros sectores.