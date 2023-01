Ojo Gerardo Zamora: Es a matar o morir (La Rosada no es Santiago)

Sin embargo, habría que advertirle a Zamora que esta metiéndose con el máximo tribunal de Justicia, que representa al poder judicial, clave para la democracia en Argentina. ¿De esta forma quiere lanzar su candidatura presidencial, enfrentándose a la CSJN?

Ojo Zamora, luego de esto no hay vuelta atrás. ¿Dónde están sus propuestas para cambiar el país? Los atajos que pudo haber cometido en la provincia que gobierna desde, prácticamente, 2005 (se desempeñó como mandatario desde ese año hasta 2013, su esposa Claudia Ledesma Abdala lo sucedió entre 2013-2017, y luego volvió él a ocupar el mismo cargo) no funcionan tan descaradamente en la Casa Rosada. Ser presidente no es lo mismo que gobernador. Su poder central en la provincia y la sumisión de la mayoría de los empleados públicos que le responden no le servirían a él a nivel nacional.

Denuncia contra la CSJN

Este lunes (02/01), tras su denuncia penal, un juez federal de Santiago del Estero ordenó el secuestro del celular de Silvio Robles, habitual vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti.

A través de sus redes sociales, Gerardo Zamora comentó por la tarde que en el día de la fecha presentó una denuncia penal contra Robles, a raíz de la difusión periodística sobre filtraciones de chats sobre una supuesta conversación entre Robles y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro acerca del fallo de la Corte que exigió a la Nación restituir a la Ciudad de Buenos Aires los fondos recortados de la coparticipación federal.

“En la fecha, y ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero, realicé denuncia penal contra el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

https://twitter.com/GZamoraSDE/status/1609972683432665088 En la fecha, y ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero, realicé denuncia penal contra el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de influencias e incumpliento de los deberes de funcionario público... abro hilo. — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) January 2, 2023

Continuó: “En la misma, solicito como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficiales para la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes”.

Y cerró: “Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la nación, que es el federalismo, sino que además, frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho".

Es relevante destacar que el ministro D'Alessandro de Larreta, a quien le hackearon el teléfono meses atrás, aseguró que los chats son falsos y presentó una denuncia penal (entre otros) contra el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Asimismo legisladores de JxC presentaron un pedido de informes en el Congreso advirtiendo que dentro de la AFI funcionaría una "mesa" encargada de pinchar comunicaciones privadas con presencia de asesores del general César Milani.

Entienden que esta "mesa" de inteligencia militar podría ser la responsable de la filtración irregular de los chats que comprometen al ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro. Ante esto, el interventor de la AFI, Agustín Rossi lo desmintió: "Es una falacia absoluta".

Orden del secuestro del celular

Según pudo saber Clarín, la decisión de la justicia federal santiagueño fue tomada de modo inmediato por el juez Guillermo Molinari, quien ordenó intimar a Robles a que con carácter de urgente "deposite su teléfono celular y cualquier otro aparato de telefonía celular que tenga en uso habitual en la sede de la Secretaría en turno por feria de la Corte".

“Y en el otro de los oficios solicitó al funcionario judicial que recepcione el teléfono el resguardo del mismo 'debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia a los fines del resguardo de los medios de posible prueba'. Además, Molinari dispuso habilitar la feria judicial para el trámite y la investigación de la denuncia del mandatario provincial contra Robles”.

