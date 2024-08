No queda claro la renuncia del Senado al ajuste de dietas

image.png El aumento convenido entre gremios y autoridades del Congreso que habilitó el aumento de las dietas en el Senado.

Juez pide sesión en el Senado

Los senadores dicen que esta vez no votaron el aumento, a diferencia de abril cuando lo hicieron de manera solapada al final de una sesión que generó una fuerte polémica, y que incluso ahora hay un dictamen firmado para rechazar el documento. Losada dijo a los medios al entrar al Senado que había un acuerdo para no cobrar el incremento, otros senadores dijeron a los medios que en realidad se estaba por firmar...todo muy dudoso y no queda claro si hay documento o no, y qué fuerza legal tiene.