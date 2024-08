"No es honesto el vocero Manuel Adorni, dice burradas para tapar la nominación de Ariel Lijo"

Desde una cuenta no oficial pero atribuida al asesor Santiago Caputo le contestaron al legislador formoseño con enorme dureza y varios insultos.

image.png ¿Se trata de la cuenta de Santiago Caputo como cree Francisco Paoltroni? Al "Mago del Kremlin" no se le conoce la voz ni sus cuentas

Victoria Villarruel sigue en "el ojo de la tormenta"

El senador libertario no bajó su nivel de críticas con respecto a uno de los candidatos a integrar la Corte Suprema, Ariel Lijo, y defendió la postura en igual sentido de la vicepresidenta de la Nación:

En Formosa hace 40 años que no tenemos justicia pero la Corte Suprema de la Nación está por decidir que no habrá más reelección indefinida. Tal como ya decidió en los casos de Tucumán y San Juan. ¿Qué le digo a mis comprovincianos? ¿Cómo les explico que al juez Ariel Lijo, que benefició a Gildo Insfràn, ahora Milei lo quiere en el máximo tribunal? En Formosa hace 40 años que no tenemos justicia pero la Corte Suprema de la Nación está por decidir que no habrá más reelección indefinida. Tal como ya decidió en los casos de Tucumán y San Juan. ¿Qué le digo a mis comprovincianos? ¿Cómo les explico que al juez Ariel Lijo, que benefició a Gildo Insfràn, ahora Milei lo quiere en el máximo tribunal?

“Estàn haciendo kirchnerismo de derecha desde la Casa Rosada. Esto no es lo que votó la gente el año pasado. Espero que el presidente retire el pliego del juez Lijo y que mande a Santiago Caputo a fumar al quincho. Caso contrario, estará rompiendo el contrato social con la sociedad y va a perder las próximas elecciones".

Francisco Paoltroni.jpg Francisco Paoltroni, senador de LLA. ¿Escudero de Victoria Villarruel?

Finalmente, el joven parlamentario (tiene 42 años) pidió autocrítica a Balcarce 50.

"Nosotros estamos defendiendo las ideas que nos llevaron al poder. Me considero parte del modelo pero no podemos cambiar lo económico y mantener al mismo tiempo a la casta judicial. Estamos dando malas señales. Los que se están corriendo de las ideas ganadoras son ellos y no nosotros”.