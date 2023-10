Morales: La peor versión de Macri y su "ambición desmedida de poder"

Gerardo Morales dijo que el problema de Mauricio Macri es "la ambición desmedida de poder". "Primero, debilitó y le hizo todo el daño posible a Horacio Rodríguez Larreta. Luego, perjudicó a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich", manifestó anoche.

Según dijo el radical, Macri "solo busca protagonismo sosteniendo a Javier Milei, una persona con desequilibrio emocional y propuestas imposibles de implementar, además de negar el holocausto y la dictadura, lo que pone en riesgo la democracia que logramos para nuestro pueblo", sentenció. Estos cuestionamientos se dan en el marco donde el centenario partido celebra los 40 años de democracia, recordando los comicios del 30 de octubre de 1983, donde Raúl Alfonsín logró la victoria y dio inicio al ciclo re recuperación de las instituciones.

"Funcionales" al kirchnerismo

En otro de los posteos de anoche, Gerardo Morales siguió con las críticas a Mauricio Macri y en el medio, aprovechó para descargar otra ola de cuestionamientos al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y contra el PRO, por ser "funcionales" al kirchnerismo.

"Gracias al apoyo de Milei, el kirchnerismo pudo sacar sus grandes iniciativas de campaña, como impuesto a las ganancias, compre sin IVA y tasa aeroportuaria", tuiteó este domingo el jujeño.

"Muchos de los miembros del PRO, como Cristian Ritondo, fueron coautores de leyes que beneficiaron al oficialismo. Expresidente, basta de hipocresía. Le dejo este compilado para refrescarle un poco la memoria", concluyó Morales, en un video corto donde muestra las leyes sancionadas y el voto favorable tanto de diputados del PRO como de Milei.

Las críticas de Macri

"Lousteau y Morales son una minoría en el radicalismo y son perdedores. La mayoría de los radicales se han modernizado, ellos no representan el sentir del radicalismo", había atacado Macri anoche.

morales-lousteau-ucr.jpg Macri disparó anoche contra los críticos del acuerdo, como Gerardo Morales y Martín Lousteau, a quienes tildó de "perdedores", y afirmó que la interna de Juntos por el Cambio fue perjudicial, punto en el que centró sus críticas contra el exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta por presentar "una propuesta de cambio más tenue". NA

Macri consideró que fue malo para la alianza entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica que Morales quedara como presidente del Comité Nacional, cargo que ocupa desde 2021, a pesar de que los socios fundadores de Juntos por el Cambio, el dirigente radical Ernesto Sanz y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se pronunciaron antes en contra del respaldo a Milei.

"Fue malo para JxC que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR) pero no vale la pena hablar de ellos", indicó Macri en diálogo con 'LN+' y agregó que el expresidente radical Raúl Alfonsín, en 2002, fue al Senado porque "no aguantaba más las cosas que hacía Morales. Así que las canas verdes que me sacó a mi, ya se las sacó a Alfonsín en su momento".

Por último, el fundador del PRO habló sobre la historia del radicalismo, como lo hace su aliado Javier Milei, al reivindicar las ideas "más modernas" Torcuato de Alvear y Leandro N. Alem, en contraposición a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.

