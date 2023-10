Sergio Massa gana terreno en Córdoba y presiona a Llaryora

"Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza (LLA) no me representan", dijo la mujer fuerte de Río Cuarto en su descargo. De esa manera, De la Sota no solo sentó su posición de cara a noviembre, sino también marcó una seria diferencia con los dos gobernadores de Córdoba, Schiaretti y Martín Llaryora.