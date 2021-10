Militancia, trolls y políticos respaldan a Macri en Twitter

En principio, todos los legisladores nacionales y provinciales del PRO, se volcaron a expresar también su apoyo al ex presidente, con la misma frase "Mauricio yo te banco".

"La justicia no debe estar al servicio del gobierno de turno, sino de los ciudadanos que tanto la necesitan. #MauricioYoTeBanco", escribió el legislador porteño y candidato a renovar su banca Emmanuel Ferrario.

Lo mismo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien escribió en apoyo a Mauricio Macri:

"Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan", dijo.

Y siguió: "De ninguna manera Mauricio espió ni mandó a espiar a nadie. Eso va a quedar demostrado. Ahora bien, es innegable el tinte político de esta acusación: es en plena campaña electoral y en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado".

"Por respeto al dolor de los familiares y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no podemos tolerar la utilización del caso del ARA San Juan con fines electorales ni políticos".

Además, Larreta consideró que " nos merecemos una Argentina mejor. Tenemos que dar las peleas necesarias para tener instituciones sólidas, independientes de los poderes de turno y que garanticen transparencia y reglas claras".

Otro de los que salió en su defensa fue el senador Esteban Bullrich, que al igual que el diputado Cristian Ritondo, lo acompañarán al juzgado de Dolores en muestra de apoyo.

"Mañana voy a acompañar y a defender el honor de una persona y de una idea: la de que se puede gobernar sin robar, sin agredir y sin maltratar. A pesar de las arbitrariedades y los abusos del kirchnerismo, la gente sabe que no somos lo mismo", expresó el senador Bullrich.

Lo mismo hizo el ex senador y excompañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, que en su cuenta de Twitter escribió: "Quiero expresar mi solidaridad con el ex presidente Mauricio Macri. Considero que ante los hechos que se le imputan, el ex presidente es totalmente inocente. Hay una persecución judicial contra su persona. #MauricioYoTeBanco".

Además de los legisladores y ex funcionarios del macrismo, también hicieron su parte la militancia y hasta los trols, que no dudaron ene expresar su apoyo al ex presidente y aprovechar de disparar contra el kirchnerismo.

Algunas publicaciones a continuación:

https://twitter.com/estebanbullrich/status/1453418427352289281 Mañana voy a acompañar y a defender el honor de una persona y de una idea: la de que se puede gobernar sin robar, sin agredir y sin maltratar. A pesar de las arbitrariedades y los abusos del kirchnerismo, la gente sabe que no somos lo mismo. #MauricioYoTeBanco pic.twitter.com/O1EzDq5bZP — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) October 27, 2021

https://twitter.com/jorgemacri/status/1453453013453058056 Todo mi apoyo a @mauriciomacri una persona comprometida con las instituciones y que siempre estuvo a disposición de la Justicia. Es lamentable que utilicen el dolor de los familiares para hacer campaña política o intentar revertir los resultados de las PASO. #MauricioYoTeBanco pic.twitter.com/0KcO4Jlv5f — Jorge Macri (@jorgemacri) October 27, 2021

https://twitter.com/Guillodietrich/status/1453404848980910084 Mañana en Dolores, en la plaza Castelli, voy a acompañar a @mauriciomacri frente al atropello injustificado de quienes quieren igualarnos. Pero no somos lo mismo. #MauricioYoTeBanco — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) October 27, 2021

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1453466664469729288 Estamos hartos del abuso de poder. Los argentinos necesitamos una justicia independiente. ¡Exigimos respeto por las instituciones republicanas! #MauricioYoTeBanco — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 27, 2021

https://twitter.com/herlombardi/status/1453432734030893061 Mañana las 11 en Dolores.

Basta de atropellos.

Yo voy.#MauricioYoTeBanco — Hernán Lombardi (@herlombardi) October 27, 2021