Milei convierte el periodismo argentino en chiquero: Emboscada y error de Fidanza

Creyó que con las redes y la cadena de derecha Fox News era suficiente.

Trump y Milei: el magnate republicano fracasó electoralmente en 2020 y 2022

3-En España, Alberto Nuñez Feijóo, del Partido Popular, creyó que la impopularidad del socialista Pedro Sánchez era suficiente para garantizarle una victoria amplia, el año pasado.

Por ello, desdeñó la incidencia del estratégico diario El País, del grupo Prisa, presente en más de 20 países y con una penetración superior a los 240 millones de usuarios. Son también dueños del diario deportivo “As” y de la mayor cadena de radios de la península ibérica (cadena SER).

Milei y Santiago Abascal: Vox hizo una pésima elección nacional y europea

Los ejemplos podrían extenderse por varias páginas más ya que es bastante obvio que la “migración hacia las redes” está aún en pleno proceso, no ha terminado ni muchísimo menos.

Dicho en otras palabras: “la mass media aún ladra y también muerde”.

Por lo tanto, el trasvasamiento demorará un buen tiempo y la coexistencia entre lo tradicional y lo nuevo será habitual por varios lustros.

Este tipo de planteos no son nuevos: integran el manual básico del consultor trumpista Steve Bannon: buscan llevar al fango de los medios la polarización política, en lugar de discutir la veracidad de los hechos.

Resumiendo: detestan el periodismo profesional y desconocen la vieja frase citada como mantra por el The Guardian británico: “facts are sacred, comment is free”.

Steve Bannon, ex jefe de la campaña de Donald Trump y condenado a la cárcel por la justicia de USA

Teléfono para los Milei y el Mago del Kremlin

En los últimos días, se confirmó que Javier Negre, un periodista español apologista de Milei, desembarcó en nuestro país como parte del choque del gobierno contra los medios independientes.

Según él mismo confirma, vino para "comprar" la mitad del sitio militante La Derecha Diario, de Fernando Cerimedo, estratega digital de los libertarios y acusado por la Corte Suprema de Brasil de ser parte del "gabinete de odio" conformado por el ex presidente Jair Bolsonaro. Según él mismo confirma, vino para "comprar" la mitad del sitio militante La Derecha Diario, de Fernando Cerimedo, estratega digital de los libertarios y acusado por la Corte Suprema de Brasil de ser parte del "gabinete de odio" conformado por el ex presidente Jair Bolsonaro.

Cerimedo es investigado en el coloso sudamericano por impulsar el intento de golpe de Estado contra Lula a principios de 2023. La causa se ha vuelto tan explosiva que obligó a Elon Musk a cerrar su empresa X en Brasil.

Negre confesó públicamente que su interés en la Argentina es "desenmascarar" a los medios y periodistas que cuestionen decisiones de Balcarce 50 o publiquen noticias incómodas para el gobierno nacional.

Se trata de un integrante del Cuarto Poder que en España se convirtió en un militante activo de las posiciones de Vox y el Partido Popular. Es un furibundo crítico del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El “colega” español fue citado en la editorial del domingo 18 de agosto por Joaquín Morales Solá en el diario La Nación.

“Javier García Negre en España perdió su trabajo en el diario El Mundo por publicar información falsa. Pero ¿quién le paga a García Negre sus viajes a la Argentina ¿Viene gratis a apoyar a Milei y a vapulear a los periodistas locales? Improbable” escribió el conocido columnista argentino, presidente de la Academia Nacional de Periodismo.

"¿Para qué una parte su servicio de inteligencia provee información a los que insultan y agreden al periodismo?" ¿Para qué el Gobierno dispone de fondos públicos para pagar a operadores de redes sociales y youtubers? ¿Se están usando en eso los 100.000 millones de pesos adicionales que le transfirieron a la SIDE?” se preguntó Morales Solá.

El error de Fidanza

El nuevo dueño de “La Derecha Diario” fue entrevistado extensamente por Ignacio Fidanza, director de “La Política Online” y Javier Laquidara, acreditado por ese diario digital en la Casa Rosada.

Error grave de Fidanza: veterano de la política no entendió que García Negre no es periodista ni hombre de los medios de comunicación. Él es un militante político muy ramplón, acostumbrado a la trinchera, las bombas de humo y las granadas a bocajarro, combate frontal, nada sutil. Luego, deseoso de protagonizar ante sus amigos argentinos. Y con acceso a la información confidencial del Estado. Una de las claves de todo entrevistador es conocer al entrevistado. En este caso, parece que el entrevistado había estudiado mejor al entrevistador y le tendió una emboscada.

A continuación, el áspero encuentro sostenido.

-¿Compraste La Derecha Diario?

-La mitad

-¿Cómo conocías ese sitio?

-Pues los seguía por redes sociales, me gustaban mucho por su viralidad en redes, muy parecido a nuestro medio de comunicación EDA TV en España, que a raíz de las redes generamos tráfico. Y editorialmente me gustaba porque apoya el gobierno liberal, apoya políticas que comparto, políticos que me gustan como Trump, Meloni, Javier Milei o Isabel Díaz Ayuso.

Me puse en contacto con Cerimedo, nos sentamos muy buena onda, el tenía ofertas de otros medios de España interesados en venir a la Argentina y de la nada llegue a la Argentina un poco a trabajar y un poco a hacer turismo y encantado de la vida.

-¿Te costó muy caro?

-No puedo dar detalles económicos por confidencialidad, pero digamos que hemos hecho una inversión bastante interesante para lo que es el mercado argentino.

-Javier Laquidara: ¿Viniste a la Argentina para esto o se dio acá?

-Vine a la Argentina porque cuando Javier Milei estalla el conflicto diplomático con Pedro Sánchez llevábamos meses hablando de Milei en nuestros medios y había mucha audiencia de Argentina. Veíamos que el porcentaje crecía de un 5% al 10% cada vez que hablábamos de Milei y cuando subíamos videos de él se viralizaban. Entonces yo le dije a mi gente: tenia pensado invertir en Miami, pero creo que al público argentino le va a gustar nuestro modelo, Miami es una etapa posterior, vamos a empezar por la Argentina.

Dijisteis que era un infiltrado de Vox, y no tengo afiliación política a Vox, es cierto que nosotros apoyamos a Partido Popular y Vox.

-Pero vos sabes que la Derecha Diario es un medio partidario...

-Si, pero todos los medios son partidarios.

-No, ¿porque?

-Todos los medios tienen una línea editorial.

-Si, pero una cosa es tener una orientación y otra es militar por un gobierno o por un candidato o por un partido...

-Yo acabo de comprarlo, vamos a hacer un cambio en el diseño de la web, editorialmente apoya al gobierno de Milei, nosotros no recibimos ni un céntimo de pauta.

-Te lo pregunto distinto. Cerimedo fue jefe de la estrategia digital de la campaña, es parte de ese proyecto...

Yo no tengo vinculación empresarial con Javier Milei...

-Javier Laquidara: ¿Cerimedo no es accionista?

-Sí, la mitad es de Cerimedo.

¿Y no te causa un conflicto que el dueño del medio es el estratega digital del candidato que ahora es el Presidente? ¿Si el día de mañana tienen una denuncia contra Milei que hacen?

-Publicarla, ¿por qué no?

-Porque tenés como socio al jefe de la estrategia digital del Presidente...

-Era el jefe

-Javier Laquidara: Pero Juan Doe era el director de La Derecha Diario y ahora esta en el Gobierno (como director de Comunicación Digital de la Presidencia).

-Si, pero ya se desvinculó. Y nosotros si alguien mete la mano en la caja, si hay corrupción, lo vamos a publicar, si es veraz. Pero yo les pongo un ejemplo. Vosotros recibís pauta institucional de gobiernos, como nosotros en España. ¿Eso te condiciona en tu línea editorial?.

-Bueno, vos comentaste eso de nosotros en la conferencia de prensa de Adorni, cuando dijiste que recibíamos pauta del gobierno de Kicillof...

-Claro porque no me llamasteis y dijisteis que era un infiltrado de Vox, y no tengo afiliación política a Vox, es cierto que nosotros apoyamos a Partido Popular y Vox.

-¿No sos infiltrado de Vox?

-No, ¿para que?

-Para eso, para defender sus ideas, para ir a una conferencia de prensa y decir "a La Política Online la banca Kicillof".

-Eso surgió porque me enfade con vosotros porque no hiciste el deber de contrastar información. Decís que soy un infiltrado de Manuel Adorni. A Manuel Adorni lo conocí en la rueda de prensa y le hice una nota a través de su director de comunicación. La solicite formalmente. Y ahí nos conocimos. Nosotros apostamos por todos los partidos que vayan contra el socialcomunismo, contra Sánchez, contra Maduro, contra el kirchnerismo...

-¿Y vos contrastaste con nosotros la información que dijiste de LPO?

¿Cual?

-La que dijiste en la conferencia de Adorni...

-Es publica.

-No, no es publica, es una nota.

-¿Es mentira?

-No se, habría que chequearlo. ¿Pero lo contrastaste con nosotros?

-Hay más de 24 millones de pesos de publicidad en cuatro meses de un gobierno que tiene un 60% de pobreza infantil.

-¿Y te fijaste la pauta de YPF del gobierno de MIlei?

-No, tengo que verla. ¿Están pagando? ¿A que medios?

-¿Sabes cuanto es la partida de publicidad de YPF?

-No

-30 mil millones de pesos en los primeros seis meses del año.

-Y yo soy el único tonto que no me he enterado.

-Esta en el balance presentado en La Bolsa...

-¿Y a que medios?

-No lo publican. ¿Y sabes cuanta es la pobreza del gobierno de Milei?

-No lo se.

-Es la misma, cincuenta y pico.

-Bueno, pero acaban de llegar...

-Entonces como acaban de llegar en su caso si pueden invertir en publicidad... Pero te pregunto algo mas: ¿Hiciste un contraste de la pauta que acaba de lanzar el gobierno de Milei con la AFIP?

-No, acabo de llegar.

-Pero en el poco tiempo que llegaste pudiste enterarte de lo nuestro y no lo de Milei...

-Pero yo te hago una pregunta, ¿tu mujer donde trabaja?

-¿Mi mujer?

-Si

-No se dedica a esto.

-¿No trabaja en la Municipalidad de San Miguel?

-No

-¿Nunca trabajo?

-No lo se, estoy separado hace cinco años, chequéalo con ella.

-Formaste parte del Partido Justicialista. ¿Has estado afiliado alguna vez?

-Si, cuando era chico por supuesto.

-¿Has recibido dinero de Massa?

-¿Como pauta?

-Si o como consultoría... ¿Cuántas empresas te pagan para que publiques información para influir en asuntos públicos?

-Ninguna. Pero vamos por partes. Empecemos con el tema de Massa. El tuvo un cargo público, fue ministro de Economía. La pauta la manejaba Presidencia. Vos podes chequear cual es la pauta de Presidencia de Alberto, de Macri, de Cristina y de Néstor Kirchner que recibió LPO.

-Pero vosotros inventáis que yo soy un infiltrado de Vox ¿Y que prueba hay? ¿Si yo te llevo a un juzgado que pruebas vas a aportar?

-Tu portal está alineado con Vox.

-Mi portal defiende las ideas de la libertad, la línea de partidos como Vox, Partido Popular y Ciudadanos que desgraciadamente desapareció, porque era un partido de centro y en España el centro, como ha pasado en Argentina, con la grieta se ha ido a tomar por saco. Es decir, nosotros apostamos por todos los partidos que vayan contra el socialcomunismo, contra Sánchez, contra Maduro, contra el kirchnerismo...

-¿Y eso te parece bien?

-Si, todos los medios tienen un sesgo ideológico y mi medio de comunicación...

-¿Pero no debería ser el eje la información y en todo caso la crítica al poder, más que defender una ideología?

-Yo defiendo el contrapoder, pero tengo una línea editorial como El País, El Mundo. ¿Sabes como hace El País los editoriales? Llamando a Pedro Sánchez, llamando a Moncloa.

-¿Y ese modelo te parece que esta bueno?

-Es el modelo del mercado, yo doy la batalla cultural.

-¿Vos harían un editorial llamando a Milei?

-No, jamás.

-Pero decis que lo que hace El País, que es el modelo del mercado...

-No, a mi Milei ni Santiago Caputo nunca me han dicho lo que tengo que decir. No me han llamado, ni les he llamado, ni he recibido ninguna consigna por parte del gobierno de Javier Milei.

Javier Negre entrevistado por La Política Online

-Javier Laquidara: ¿Pero si coincidis ideológicamente con el gobierno de Milei no corres el riesgo de hacer el 678 de Milei?

-¿Que es el 678?

-Un programa oficialista que hacia el kirchnerismo...

-Yo como empresario acabo de llegar, recién tuve la primer reunión con los periodistas de La Derecha Diario, me teneis que dejar un tiempo para evaluar que se ha hecho bien, que se ha hecho mal. Lo que se hizo en el pasado es una etapa y ahora empieza otra etapa. Vamos a seguir la línea porque me gusta la forma de comunicar, tienen mucha viralidad. Hay medios como El Disenso que están haciendo un gran trabajo de comunicación y vosotros conmigo no hicisteis la labor de contraste, por eso yo saque a la palestra y dije este medio recibe pauta de Kicillof y también recibe dinero de Jorge Macri de Caba, que recibis.

-Pero perdón...

-Desmientemelo si no es asi...

-Pero no hay nada que desmentir, eso que entre comillas nos estás acusando...

-No es acusando, es una realidad y la respeto. Nosotros buscamos reflejar la doble moral de un periodismo corrupto de Silvia Mercado, de Tenembaum, de gente que han criminalizado a Fabiola y son periodistas corruptos al servicio de la pauta y ensobrados.

-Bueno, pero eso lo podes trasladar a la mayoría de los medios de la Argentina...

-Claro, pero yo no digo nada...

-Pero si decis, pones un énfasis...

-Claro, pero vosotros que en mi caso haceis política ficción. Que pruebas tienen que soy un infiltrado de Vox y de Adorni, que conmigo ha sido una de las personas más frías. Me acusan de ser un infiltrado de medios de la Side...

-¿De la Side? ¿Quien te acusó?

-Medios de comunicación o en Twitter...

-Nosotros no...

-No, no, yo lo que digo es que hay gente que está queriendo...

-No sos inocente y manejas un nivel de información raro para un español que acaba de llegar.

-¿Por qué?

-Porque desconoces todo lo que tiene que ver con el gobierno de Milei, pero no desconoces lo que no tiene que ver con el gobierno.

-No entiendo.

-Eso, lo que te acabo de decir. Podemos hablar de otras cosas, pero que vos que en esta circunstancia tan particular donde el gobierno de Milei esta en una pelea con los medios, aparezcas desde España, compres la mitad de La Derecha Diario y vayas a la conferencia de prensa para atacar a otros periodistas que son críticos del gobierno...

-No, para atacar no, para reflejar la doble moral de un periodismo corrupto de Silvia Mercado, de Tenembaum, de gente que han criminalizado a Fabiola y son periodistas corruptos al servicio de la pauta y ensobrados y la opinión pública debe saber que hay periodistas que van a Casa Rosada y no preguntan por un escándalo de violencia de género como el de Alberto Fernández y eso es una corrupción moral y periodística.

-Podríamos decir lo mismo de varios aspectos del gobierno de Milei que vos no expresas...

-Decime y lo investigamos.

-Te comente el tema de la pauta de YPF y la pauta de la AFIP.

-Si hay un miembro del gobierno que mete la mano en la lata...

-No ni siquiera hablo de eso, pero vos decis que vergüenza el gobierno de Kicillof gasta en publicidad cuando tiene el 60% de pobreza, y podríamos decir (con el mismo razonamiento) que vergueza que el gobierno de Milei gasta en publicidad...

-¿YPF no es una empresa pública, con su departamento de marketing?

-¿Sabes quien es el responsable de ese departamento de marketing, que distribuye la pauta de YPF?

-No, preséntamelo, así voy también.

-Preguntale a Santiago Caputo, es su socio.

-Ah, ni idea.

-Pero vos fíjate que todas estas cuestiones que vos enfatizas hacia un lado se pueden enfatizar hacia el otro.

-Totalmente, como vosotros.

-El socio de Santiago Caputo en la consultora MOVE es Guillermo Garat, junto a Rodrigo Lugones. Una vez que ellos asumen el gobierno, ponen a Garat a cargo de la pauta de YPF.

-¿Y os cae algo a vosotros?

-Minimo.

-¿Y en base a criterios objetivos?

-No.

-¿Y que medios se lo están llevando?

-Averigualo.

-¿Pero es público?

-No.

-Es como CABA que he pedido cuanto recibis en pauta porque veo que con Jorge Macri teneis buena relación y tiene la ciudad que da pena en cuanto a limpieza y no habláis de ese tema...

-Si, hablamos un montón de la Ciudad, pero no viene al caso. Pone Jorge Macri en nuestro buscador y vas a encontrar un montón de notas.

-¿Pero habláis de la suciedad? Habeis recibido la campaña de la limpieza?

-No se, ni idea.

-Es que yo respeto vuestras relaciones comerciales, pero ni me metería.

-Pero te metiste.

-Claro, porque me habéis atacado.

-Nos acabas de contar que te tomaste el trabajo de llamar al gobierno de la Ciudad para ver cuanto era el auspicio que recibíamos, hiciste una referencia sobre donde trabajaba mi ex mujer como algo malo o sospechoso. Te pregunto: ¿Por qué te dedicas a investigarnos?

-¿Yo?

-Si

-Porque habéis publicado una fake news sobre mi, que era un infiltrado de Vox. ¿Porqué ningún periodista de LPO, vosotros que vais de adalid del periodismo, de Richard Kapuscinski, me llamó?

-Entonces vos decis: Como a mí no me llamaron, voy a investigar a esta gente para atacarlos.

-Yo, si tu me atacas te voy a atacar en el mismo rasero, jarabe democrático se llama. Nunca mas.

Javier Negre, periodista español que "invierte" en Argentina y defiende a Milei

-¿Tu idea es venir a la Argentina y generar una lucha ideológica contra otros periodistas?

-Nosotros en España lo hicimos y nos fue muy bien, asi supieron a que responde cada titular. Nosotros en España en las ruedas de prensa pasaba lo que pasa en la Casa Rosada, que a la derecha le preguntan muy contundente y por escándalos de corrupción y a la izquierda no le preguntan nada. Y en la Casa Rosada pasa lo mismo, es decir, si el escándalo de Alberto Fernández hubiera salpicado a alguien del gabinete de Javier Milei o al propio Milei, le habrían atacado todos los periodistas y hoy ni siquiera hoy, han preguntado por el caso Alberto Fernández.

-Es un poco insólito lo que decis: ¿A vos te parece que el caso de Alberto Fernández no está teniendo una buena cobertura?

-Digo, en la Sala de Prensa de la Casa Rosada. Si tu me atacas te voy a atacar en el mismo rasero, jarabe democrático se llama. Nunca mas.

-Javier Laquidara: ¿Adorni es el vocero de Milei, porque le tienen que preguntar a Adorni por Alberto Fernández?

-¿Pero tu sabes algo de escándalos de corrupción? Alberto Fernández está pagando con guita pública a sus amantes. Pettinato tenía un contrato con el Estado.

-¿Eso no habría que preguntárselo a Alberto Fernández?

-No, al gobierno, que diga cual es la posición del gobierno. A Javier Milei periodistas acreditados llaman al fisioterapeuta de sus perritos y sobre Alberto Fernández dijeron que no preguntaban porque era un tema de su intimidad. Yo me solidarizo con Fabiola, pero ella fue parte del problema porque estaban encerrando a todos los argentinos, incluidos vosotros. y los estaban arruinando , pero Fabiola fue parte de un engranaje de corrupción, a eso hay que atacar.

-¿Pero porque atacar?

-¿Como atacar?

-Claro vos lo dijiste...

-Atacar periodísticamente hablando, con la palabra y la verdad.

-Javier Laquidara: ¿Pero porque te arrogas el rol de decir quien es buen o mal periodista, cuando vos sos el periodista?

-Porque la gente tiene que saber a que responden los periodistas. Porque cuando Roberto Navarro de El Destape hace un titular, la gente tiene que saber a quien responde. Porque Roberto Navarro recibió mucha plata del gobierno de Alberto Fernández ¿Dónde está ahora? ¿Qué dice?

-Javier Laquidara: ¿Entonces el rol de La Derecha Diario es publicar sobre lo que hacen otros medios, no sobre la actualidad?

-No, es hablar de la política y los medios también interesan a la gente. ¿Quién está detrás de Silvia Mercado? ¿Quién está detrás de Mengolini que hace un año hablaba que a las mujeres hay que creerles por encima de todo y ahora dice que no hay que creerle a Fabiola? Nosotros vamos contra la hipocresía del periodismo, y también a fiscalizar al poder y a las provincias, que entiendo vosotros recibís pauta de algunos gobernadores y los vamos a fiscalizar. En algunas provincias está muerto el periodismo. Y seguro vosotros haceís un grandísimo trabajo fiscalizando y habéis publicado algunas notas, pero en lo que es mi caso personal me habéis demostrado que no podeis dar lecciones periodismo. Estoy esperando que incorporeis mi versión.

Javier Laquidara: Esta entrevista es para eso, básicamente. Pero te voy a decir algo: puede haber sido un error no haberte llamado en ese momento y puede haber sido un error la palabra infiltrado. Ahora, vos tenés que reconocernos dos cosas, no te hemos investigado como vos hiciste con nosotros, que es una cosa medio extraña...¿Pero porque?

-Porque si. Pero si yo los pongo frente a un espejo, si estais dando lecciones de periodismo.

-¿A quien le estamos dando lecciones de periodismo? Si hay algo que no hacemos es dar lecciones de periodismo.

-A mi. Vosotros me habéis convertido en noticia a mi, por convertir en noticia a los periodistas ensobrados. Prejuzgais que soy infiltrado de Santiago Caputo, cuando he hablado con él una vez que me lo encontré en el pasillo de la Casa Rosada, con otros periodistas.

Javier Negre, nuevo dueño del 50% de La Derecha Diario

-Javier Laquidara: ¿Por qué te echaron del diario El Mundo?

-Por competencia desleal. En la pandemia monte un canal de youtube llamado Estado de Alarma y el presidente de la compañía me dijo que había superado en suscriptores al canal de El Mundo y me lo hicieron cerrar varias veces y ahí me dijeron que tenía que elegir y yo les dije ¿cómo competencia desleal?. Y fuimos a juicio y llegamos a un acuerdo y me pagaron bastante dinero y yo lo invertí y conseguí capital para EDA TV y me gano el céntimo luchando como vosotros.

-Javier Laquidara: Te acusaron de publicar una foto de Facebook...

-Sii (interrumpe) eso fue unos siete meses antes y fue un caso que fue una putada. Yo era colaborador de El Mundo porque me había ido con Pedro J. al diario El Español y perdí mis derechos laborales, porque me equivoque de proyecto y quise volver a El Mundo, pero mi jefe me dijo: "Volves, pero de colaborador". Entonces empecé a mandar notas y mi jefe me llama y me dice: "Hay un asesino de Cuenca que ha asesinado a varias chicas y las ha violado y tenemos la capacidad de investigar a la primera víctima, que esta viva, ándate al pueblo y la buscas". Fui al pueblo y di con la chica y llegamos al compromiso con ella de preservar su identidad. Le grabe varias declaraciones para hacer un reportaje, se lo explique al jefe y mande al texto. Y mi jefe le encargó a un compañero de buscar material gráfico, no respetando lo que yo había acordado. Lo que hicieron fue bajar una foto del Facebook de la chica y publican la foto pixelada, con una forma que cualquier programa de pixelado te la puede despixelar. Y a los 10 minutos de estar colgada la foto empieza a circular despixelada por la web y fue una putada.

-¿Y eso te lo adjudican a vos?

-Claro, porque yo firmo el artículo y en España el que firma el artículo es el responsable hasta de la foto.

-¿Pero quien despixela la foto?

-Un usuario.

-¿Pero en la edición de El Mundo estaba pixelada?

-Si, y en el papel. Pero empieza a circular despixelada en las redes y decían "oye pero esta chica que apuesta". Y en el reportaje yo contaba que había un compromiso con ella de proteger su identidad. El error que cometí es que para conseguir la nota fui muy insistente, pero la chica se enfado tanto porque quedo revelada su identidad y nos condenaron. La izquierda lo utilizo para atacar mi reputación y empezó a filtrar que me había inventado la entrevista. Entonces El Mundo abre una comisión de investigación que dura tres días. Yo les doy la grabación, ella me da cinco minutos de declaraciones y lo incorporamos al reportaje, no lo vendimos como una entrevista de pregunta y respuesta, pero sí en el titulo el jefe puso: "Habla la primera víctima...". Utilizan la sentencia del juez para decir que me invente la entrevista. El Mundo comprobó que no era así, pero es cierto que desde ese momento la relación (con el diario) fue un poco más tensa, seguí trabajando como responsable adjunto del departamento audiovisual, monte el canal de Youtube, a El Mundo no les cayó muy bien y la izquierda siempre monta el mantra que Javier Negre se inventó una entrevista.