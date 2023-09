Mendoza: ¿Cómo seguirá lo de Alfredo Cornejo/Orly Terranova?

MENDOZA. En la jerga de la política la frase cuando sucede un acontecimiento polémico: ¿prescribe o no prescribe? Hay sucesos que prescriben y otros que no. El rencor existe aunque también el carácter utilitario de las relaciones y el avatar truculento de 'tragarse un sapo'. Alfredo Cornejo y Orlando Terranova Dalera, conocido como ' Orly' fueron tan aliados en la Provincia de Mendoza que fue Terranova Dalera quien lo introdujo al PRO. Cornejo no accedía al círculo de Mauricio Macri pero 'Orly' tenía una relación muy cercana con Nicolás Caputo, quien ya había visitado el elegante departamento en la torre Regalia, en Bal Harbour (Miami, Florida, USA).