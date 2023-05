Máximo Kirchner reclamó una suma fija y advirtió a la CGT

Infaltable referencia al FMI

"Sería bueno y todavía no logramos, quizás un día lo logremos, que las autoridades del FMI le expliquen no a la dirigencia argentina, no al peronismo, sino a los habitantes de la Argentina por qué prestaron la cantidad de plata que prestaron y como evaluaron que ese dinero iba a ser devuelto.

"Y si no han podido explicarlo hasta ahora es porque la plata que le dieron a Mauricio Macri no fue para mejorar el desarrollo de la Argentina, no fue para que nuestro país invirtiera en más y mejor innovación tecnológica. No fue para que pudiera generar un complejo logístico que realmente volviera más competitivo a sectores de la industria. Fue para la timba financiera y para ver si un inútil ganaba una elección. Y pasó que ni siquiera con 50 mil millones dólares pudo ganar la elección". Consideró el bonaerense.

Pelea entre compañeros

"Aquellos que piensan que los argentinos y argentinas que quizá hoy cobran un plan no quieren trabajar, están más que equivocados. Nuestra Argentina quiere trabajar. Hay que darle la oportunidad de poder desarrollarse. No podemos seguir enfrentándonos en los sectores populares". Aseguró Máximo Kirchner

Cien vivos

"Tiene que detenerse la pelea entre los compañeros que tienen un sueldo en blanco y un plan. La clase media no puede enojarse con los que llegan quizás a la mitad del mes con un plan. Tienen que estar juntos. El problema no es el que cobra un plan. El problema no es el compañero que tiene un trabajo en blanco. El problema son los cien vivos que se quieren llevar puesto un pueblo dividiéndolo en su base".

RI2BC7V2LJD4JA5ON2ZM6SFH3Y.avif Cómo el dirigente camporista, Alberto Fernández, piensa en las PASO

Mensaje para el Presidente

Máximo Kirchner sobre las PASO remarcó:

Máximo Kirchner sobre las PASO remarcó:

Yo les quiero decir lo que pienso. Es un instrumento, es como la guitarra, depende quien la agarre suena bien o suena mal. Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista lo mejor es tener una buena partitura. Y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023. Es la mejor manera para nuestro espacio salde las discusiones.

El jefe de La Cámpora cerró el sábado (13/05) el congreso del Partido Justicialista bonaerense en La Matanza, donde se ratificó un acuerdo alcanzado en las últimas horas que habilita a tener un representante a cada sector que conforma el peronismo de la provincia, para la conformación de alianzas y frentes electorales antes de las PASO del 13 de agosto.

En el encuentro, encabezado por el presidente del Consejo del PJ provincial se resolvió que cada espacio que conforma el peronismo bonaerense tenga su representante cuando se cumplimenten

