Máximo Kirchner no tuvo piedad y disparó contra Guzmán

“Cuando decidí dejar la conducción del bloque de Diputados porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal. No lo hice pensando en falsos protagonismos, que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber las cosas mejor”, sentenció.

Ah pero Macri

En el acto organizado por el PJ provincial en el microestadio de Garín, ubicado en Boulevard Presidente Perón 450, Máximo Kirchner no perdió la oportunidad para también arremeter contra Mauricio Macri y la coalición opositora Juntos por el Cambio, y en ese sentido declaró:

“Obvio que cada uno de nosotros cuando fue a votar en el 2019 quería una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera no alcanza. No me alcanza que Macri esté del otro lado”, dijo.

Y a su vez, habló sobre “El profundo daño que generó la presidencia de Mauricio Macri también es de una gran extensión en el tiempo. Y a veces desde muchos medios de comunicación quieren minimizar ese enorme daño al país”.

En el acto, además, asumieron las autoridades del PJ Bonaerense que fueron designadas en las distintas secretarías del partido.

En tanto, el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente local en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, asumió su cargo como presidente del PJ de Escobar.