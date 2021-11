Mauricio Macri votó con sus custodios a puras "trompadas"

https://twitter.com/EmaHerreraOK/status/1459899519311781897 Fueron solo unas trompadas en la zona abdominal. — Emanuel Herrera (@EmaHerreraOK) November 14, 2021

"Me desestabilizó, me sacaron el celular. No me golpearon fuerte, pero que esté la seguridad de Macri agrediendo es raro", dijo el trabajador de prensa a El Destape Radio.