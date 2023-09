Marcelo Lewandowski: Lejos de Perotti y en contra de Milei

Además, ese proyecto abarca la creación de viviendas para alquilar por medio de incentivos fiscales. A cambio, se le exige a los privados que dispongan estos inmuebles para rentar durante los primeros 5 años y así agrandar el mercado locatario.

En diálogo con el medio radial comentó sobre la prestación de los servicios de luz y agua: "La inversión en electricidad es proporcional al desarrollo económico y productivo, si quiero desarrollar trabajo tengo que llevar excelencia a la Energía. Si quiero un modelo productivo necesito infraestructura".

"Voy a continuar con lo que está bien en el gobierno, la producción creció, incluso con la pandemia, pero hay un gran problema y es que el salario no alcanza. Hay falta de insumo, sequía y en líneas generales, la matriz productiva está ligada a eso, si quiero más casas, el agua y la energía tienen que seguir creciendo", determinó.

Anti Milei

En cuanto a las declaraciones de su contrincante opositor, Maximiliano Pullaro, al igual que las del actual gobernador, quienes indicaron que votarían a Javier Milei en un hipotético balotaje fue crítico y se opuso rápidamente: "Le tengo miedo, las cosas que dice son impracticables, lo vota mucha gente enojada, sin respuesta de nadie. Es espantoso".

A raíz de eso, sacó provecho para destacar la relevancia de la salud y educación pública: "Cuando la gente me dice que sus hijos se van de Argentina, les digo, ¿Por qué no estudian afuera? Y bueno, es muy caro, me responden. Entonces tener acceso a una carrera es una conquista del pueblo argentino, no de ningún político".

Finalizando la nota se mostró confiado: "Voy a ganar, y si perdemos, vemos". "Si tenemos que perder, perdemos pero, las convicciones no se negocian, si pierdo, pierdo con los que soy y pienso", concluyó.

Más contenidos de Urgente24

Carlos Melconian pone en cortocircuito a Bullrich con el campo

Atención: Ácido hialurónico prohibido por la ANMAT

Escuelas en ruinas: Polémica de Rishi Sunak y más de 100 clausuras

Histórica crisis UBA: Derrumbe de inscripciones y recorte de planes de estudio

Ahora, Sergio Massa vs. Javier Milei por medio ambiente