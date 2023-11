Malena Galmarini se metió en la pelea Massa-Milei por el cuarteto

Ante este insólito cruce, apareció Malena Galmarini, que se limitó a compartir en su red social un mensaje de la diputada cordobesa de Unión por la Patria, Gabriela Estévez.

malena-milei-cuarteto.jpg

Es que la alusión de Massa sobre Milei y el cuarteto estaba relacionado con Estévez, ya que tiempo atrás, la diputada había presentado un proyecto para declarar al 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto, lo que generó una respuesta furiosa del libertario: “Hija de puta, la concha de tu madre, ¿para eso te pagamos?, inútil”, dijo a los gritos Milei en una entrevista radial.

En rigor, hay que decir que Milei no parecía estar cuestionando al cuarteto en sí, sino a que se presente un proyecto parlamentario en ese sentido. Los insultos y gritos del libertario ameritarían un análisis aparte...

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgabiestevezok%2Fstatus%2F1722330491624341829&partner=&hide_thread=false Hola @JMilei. Te recuerdo aquí cuando hablaste en contra del cuarteto y de la cultura popular en general.



Estas cosas pasan cuando odias el país que querés gobernar.pic.twitter.com/Hp3b6wNJPd https://t.co/wV0Y85l2O6 — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) November 8, 2023

Esta no es la primera vez que Malena Galmarini sale en defensa de su marido y candidato presidencial. La semana pasada habíasalido al cruce de María Eugenia Vidal por sus críticas al ministro de Economía.

"Mentirosa. Desagradecida. De Larreta. De Macri. De Larreta, de nuevo. De Macri y Milei. Perdió las elecciones y quedó con sangre en el ojo. Uf, no podría describirla en una frase!!! (No pongo foto para no ofender)", escribió, entre otras cosas, la titular de AySA.

