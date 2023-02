Lula da Silva recibirá aporte de Joe Biden para la Amazonia

amazonia4.jpg Amazonia, territorio en riesgo para la Humanidad.

Clave

USA anunciará su intención de inyectar recursos en el Fondo Amazonía, según el texto del comunicado conjunto que fue negociado entre ambos países en la noche del jueves (09/02). El anuncio debe hacerse después de la conversación entre los presidentes Lula da Silva y Biden, en la Oficina Oval de la Casa Blanca este viernes (10/02).

El comunicado confirmará la defensa del medio ambiente y las inversiones en energía sostenible como ejes principales del relanzamiento de las relaciones entre Brasil y USA, mientras Jair Bolsonaro seguía en la Presidencia y Joe Biden había llegado a la Casa Blanca.

El texto también traerá

una condena al extremismo político,

el apoyo estadounidense a la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU (Brasil pretende una silla permanente) y

de la ONU (Brasil pretende una silla permanente) y mencionará la guerra en Ucrania sin una condena directa a Rusia, aliado de Brasil en BRICS.

El gobierno brasileño no anticipó una declaración conjunta de Lula y Biden hasta el día anterior a la visita. La iniciativa de una declaración conjunta fue del gobierno de USA, según diplomáticos consultados por el diario paulista Folha.

amazonia6.jpg Amazonia, con Jair Bolsonaro fue un desastre.

La noticia

El Fondo Amazonía es la principal iniciativa de recaudación de fondos para la conservación y el combate a la deforestación de la selva, financiada por Noruega y Alemania, y, en menor medida por Petrobras, administrada por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo). El Fondo Amazonía es la principal iniciativa de recaudación de fondos para la conservación y el combate a la deforestación de la selva, financiada por Noruega y Alemania, y, en menor medida por Petrobras, administrada por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo).

Desde la gestión de Ricardo Salles en Medio Ambiente, durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil ha pedido recursos al gobierno de USA para ayudar con la preservación ambiental, pero las negociaciones no avanzaron porque USA no vio señales de compromiso del ex Presidente en este área.

La otra vez ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, se reunirá con el enviado especial para el clima del gobierno estadounidense, John Kerry, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, junto a Biden y Lula. Kerry ya le había señalado al gobierno estadounidense que podía participar en el Fondo Amazonía, en un cambio de actitud por parte de la Casa Blanca.

Kerry se encontró con Marina y Lula en la COP27, en Egipto, después de las elecciones en Brasil, y otra vez con una delegación brasileña en el Foro Económico Mundial de Davos.

La posición de Brasil en relación a la Guerra de Ucrania generó divergencias. Lula pretende lanzar un "club de la paz" para negociar el fin del conflicto en Europa del Este. A pesar de condenar la invasión de Rusia, el PT se opone al envío de armas y municiones a los ucranianos ya la adopción de sanciones contra los rusos.

USA asignando miles de millones en ayuda a Ucrania y continúa tomando represalias contra el gobierno de Vladimir Putin.

Además del Fondo Amazonía, el gobierno de Biden considera donar US$ 4.500 millones en asistencia a la región de la cuenca del río Amazonas (que involucra a Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Bolivia) para 2030 para combatir la crisis climática.

Lula da Silva llegó a Washington, sin embargo, sin una posición conjunta de los países de la región amazónica —que sería necesaria para formalizar la donación. El balance es que la negociación más sensible para llegar a esta posición colectiva sería con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

amazonia8.jpg Amazonia: Aquí hubo un bosque.

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Llegó encuesta al Patria con un dato preocupante para el FdT

Ojo encuestadores: ¿A quién comería votos Fernando Burlando?

Pesca ilegal: Sindicatos piden atender a la "armada" china

Rodríguez Larreta elogió la candidatura de Carrió: "Somos del mismo equipo"

Matías Messi pidió disculpas y se excusó: "Era un chiste"