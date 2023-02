Leo, por su parte, se ocupó de desmentir al abogado y empresario. "Hice todo lo posible por quedarme y nunca se me pidió que jugase gratis", aclaró, y recordó: "se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por ciento, lo hice sin problemas.... Y estábamos en disposición de ayudar más al club porque nuestras ganas era quedarnos".

Diseño sin título (1).jpg Lionel Messi atravesó una turbulenta salida de FC Barcelona con el presidente Joan Laporta.

Con la salida del rosarino y su posterior pase al París Saint Germain, el Barcelona terminó la temporada 2020/2021 excedido en los 348 millones de euros autorizados para gastar y debió aligerar su masa salarial en aproximadamente 200 millones para poder inscribir el nuevo contrato del capitán del seleccionado argentino.

"Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ad hoc por el tema de Messi. Con una reducción importantísima de su masa salarial y una reestructuración de la deuda, Barcelona volverá a una situación buena, aunque no la de hace tres o cuatro años en el mercado", aseguró el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el pasado 21 de junio, a pocos días de la conclusión del vínculo de Leo.

Cabe recordar que Joan Laporta puso en marcha un plan bien diseñado para sacar a flote la economía del Barcelona. El actual presidente del Barça explicó de forma detallada su fórmula en el podcast 'Inside Sports Business' de Sports&Life. Una actuación que tiene como punto primordial la emisión de bonos.

Laporta habló de la “refinanciación de la deuda”, fijada en 1.173 millones, que se desglosa en “un paquete bancario de 282 millones y el resto es deuda con otros clubs, salarios deportivos, proveedores y con Hacienda. Es el paquete grande” según una nota publicada por Sport.

Pocos días atrás, Urgente24 explicó el revés que La Liga que preside Tebas le apllicó al club azulgrana por la dificultad para incluir a Gavi, estrella del plantel.

El perdón de Matías Messi

Luego de su descuido, el hermano mayor de Lionel Messi pidió perdón a través de una storie en su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, aclaró que esa es su única red social.

"Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales: sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste", inició.

Y continuó: "Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo".

La respuesta de Laporta a Matías Messi

Lejos de querer profundizar la herida, Joan Laporta se refirió a las declaraciones de Matías.

El dirigente y pidió "no me hagan hablar de (Lionel) Messi, es jugador del PSG. No quiero hablar de jugadores de otros clubes, es jugador del PSG y quiero respetarlos".

Acerca del hermano del jugador, Laporta expidió: "Le quito importancia porque se ha disculpado".

El dirigente recordó que "Leo Messi es patrimonio".

Por último, el político español insistió: "Es obvio que Leo Messi es patrimonio del Barça, estamos muy orgullosos de un jugador de su nivel, del mejor de la historia" y que las palabras de Matías Messi "no afectan las relaciones de Messi con el Barça y de Barça con Messi".

image.png Los Messi: Matías y Lionel.

