Un hermano de Messi acusó de traición a Laporta y al Barsa

“El que tuvo la oportunidad de ir al museo de Barcelona puede ver que parece el museo de Messi. Los hinchas no lo bancaron, no hicieron una marcha, nada”, detalló.

A su vez, Matías contó que la madre de Messi le había adelantado la traición: “Ella le dijo te va a pasar como con Ronaldinho, que lo cagaron”, en alusión a la salida del brasileño del club culé.

UNHERMANODEMESSIACUSODETRAICIONALAPORTAYALBARSAFOTO2.jpg Un hermano de Lionel Messi, Matías, acusó de traición al Barcelona y al actual presidente Joan Laporta.

Lionel Messi abandonó el “Barsa” el jueves 05/08/2021 lo que provocó una gran conmoción en el fútbol mundial.

Con la salida de Messi y su posterior pase al París Saint Germain (PSG), el Barcelona terminó la temporada 2020/2021 excedido en los 348 millones de euros autorizados para gastar y debió aligerar su masa salarial en aproximadamente 200 millones para poder inscribir el nuevo contrato del capitán del seleccionado argentino.

“Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ad hoc por el tema de Messi. Con una reducción importantísima de su masa salarial y una reestructuración de la deuda, Barcelona volverá a una situación buena, aunque no la de hace tres o cuatro años en el mercado”, aseguró el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el pasado 21 de junio a pocos días de la conclusión del vínculo del rosarino.

Cabe recordar que Joan Laporta puso en marcha un plan bien diseñado para sacar a flote la economía del Barcelona. El actual presidente del Barça explicó de forma detallada su fórmula en el podcast 'Inside Sports Business' de Sports&Life. Una actuación que tiene como punto primordial la emisión de bonos.

Laporta habló de la “refinanciación de la deuda”, fijada en 1.173 millones, que se desglosa en “un paquete bancario de 282 millones y el resto es deuda con otros clubs, salarios deportivos, proveedores y con Hacienda. Es el paquete grande” según una nota publicada por Sport.

Una vía para lidiar con esta deuda llega “con la financiación con los bancos, hay un diálogo abierto y conseguiremos que el corto plazo lo pasen a largo plazo”, pero el problema es la deuda con otros clubs (por fichajes de jugadores) que requiere “generar liquidez inmediata”. Joan Laporta destacó que “ahí entra la emisión de bonos, que será con inversores privados cualificados”, según lo publicado por el diario Sport.

La emisión, según siguió relatando Laporta, “estará basada en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no requiere la aprobación de la Comisión”. En este sentido, el presidente recordó que el FC Barcelona ya ha utilizado esta vía: “La emisión ya la tiene el Barça en su cuentas. Ha hecho emisión de bonos con Barings, Prudential, Amundi, Allianz... Hay 210 millones de euros que vencen en el 2023 y se tendrán que pagar”, reveló Sport.

Los bonos son, para Laporta, “un instrumento para reestructurar la deuda no bancaria. Si un banco te ha dejado dinero, difícilmente te dejará más dinero. De ser así, podemos emitir los bonos con compañías de reconocido prestigio como fondos de pensiones, de inversión o compañías aseguradoras”.

El dirigente barcelonista quiso dejar muy claro que “en el bono no hay transmisión de la propiedad en ningún caso. No comporta ningún riesgo para el club, salvo que hay que devolver el dinero, como un crédito para pagar deudas. Es lo mismo”.

En este contexto, la cantidad de dinero que el Barça reciba de las ventas de algunos jugadores de su plantel, así como lo que se ahorre en unos salarios del primer equipo cuya adecuación a su realidad financiera tendrá que negociar más pronto que tarde, serán clave para poder reforzar al equipo y confeccionar un plantel capaz de competir al máximo nivel, no solo en las competiciones locales sino también en Europa. Evidentemente, todos los futbolistas que llegaran al conjunto “culé” tendrían que aceptar unas condiciones contractuales que en ningún caso sean desorbitadas, mencionó en otro nota el mismo diario Sport.

El triunfo de Joan Laporta fue un buen augurio para la continuidad de Lionel Messi en el club, prioridad para las alicaídas arcas del club de la Ciudad Condal.

Al margen de eso, la pandemia de coronavirus no permitió el desarrollo normal desarrollo de las elecciones el pasado 24 de enero a raíz de las restricciones impuestas desde el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

En diciembre de 2020, Joan Laporta, en ese entonces precandidato a la presidencia del “Barsa”, colocó un gran cartel con su foto en un edificio lindero al Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, con el lema “Ganas de volver a verlos”, en una fuerte jugada mediática.

La publicidad instalada en un edificio de 17 pisos con la leyenda a metros del Bernabeu agregó otra frase en catalán: “Estimem el Barça' (Queremos al Barsa), y la imagen de Laporta”, según detalló el periódico Sport, que sigue el día a día del Barcelona.

El edificio donde apareció la gigantografía fue elegido estratégicamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, que permanece cerrado y en medio de una serie de refacciones que motivaron que el Real Madrid juegue sus partidos de local en el mini estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en su Ciudad Deportiva, aprovechando que el fútbol se desarrollaba sin público a raíz de la pandemia del Covid-19.

Laporta encaró su tercera carrera electoral. En 2003 fue elegido presidente el Barcelona y presidió el club hasta 2010, luego en 2015 se presentó y fue segundo, perdiendo contra Josep María Bartomeu, quien renunció al cargo a fines de octubre de 2020 y había adelantado los comicios para el domingo 24/01/2021.

Lionel Messi se transformó el jueves 03/12/2020 en un objeto de disputa entre el presidente interino del Barcelona, Carles Tusquets, y el ya electo presidente, el catalán Joan Laporta, a causa de que uno se lamentaba por no vender al argentino en el último verano europeo y el otro planeaba retenerlo en el club.

Tusquets, expresidente de la Comisión Gestora de Barcelona y titular interino del club tras la renuncia de Bartomeu, reconoció que hubiera vendido a Messi en el último mercado de pases para sanear la “pésima” situación económica.

En declaraciones a la radio catalana RAC1, Tusquets reconoció que “habría sido deseable” vender a Messi en el último “verano” europeo cuando el rosarino expresó su deseo de irse del club.

“Económicamente hablando, porque eso se tiene que consensuar con el cuerpo técnico”, agregó Carles Tusquets, quien asumió interinamente la conducción del club tras la renuncia de Bartomeu. “La Liga está estableciendo ahora límites salariales, y esto (una venta de Messi) nos habría ayudado en ese sentido”, explicó el dirigente ante la posibilidad de que el capitán se pueda marchar en junio cuando termine su contrato sin dejarle dinero al club.

Tusquets también se refirió a la “pésima” situación económica y financiera del club catalán y ante la consulta sobre un posible regreso del brasileño Neymar, admitió que solo se podría concretar si llegaba “gratis”.

“Si viene con la carta de libertad, gratis, si que se puede plantear su fichaje. Si no se vende no hay dinero para pagar en fichajes a no ser que el próximo presidente tenga un milagro en el bolsillo”, argumentó.

Por otra parte, Laporta, candidato a presidente del Barcelona, anticipó el jueves 03/12/2020 que “la prioridad será retener a Lionel Messi”, en el caso de que resultara ganador en las elecciones que el club efectuaron el domingo 07/03/2021.

“Messi será nuestra primera opción, la prioridad será retenerlo, él te garantiza poder ganarlo todo, marca la diferencia, pero también es importante económicamente, la gente habla de lo que cuesta, pero lo que produce es mucho”, declaró Joan Laporta, quien ya fue presidente del Barcelona entre 2003 y 2010, en una entrevista que concedió a El Matí, de Cataluña, y publicó el periódico catalán Sport.

“Mantengo contacto con el Leo, nos aprecia y el respeto es mutuo, pero de su renovación no hemos hablado. Necesito tener la autoridad como nuevo presidente, evaluar la situación económica del club y hacerle una oferta”, añadió Laporta.

El astro argentino intentó irse del Barcelona a mitad de 2020, pero las cláusulas contractuales se lo impidieron a pesar de que el rosarino había hecho pública su intención de marcharse del club al que se sumó cuando tenía 13 años, procedente de Newell's Old Boys.

“Espero que Messi quiera conocer nuestra propuesta. Deseo que se quede en el Barcelona, intentaremos convencerlo y tengo claro que no será fácil, pero no es únicamente una cuestión de dinero”, explicó Joan Laporta, el actual presidente del club.

La salida de Bartomeu fue forzada por un voto de censura inminente de los socios del FC Barcelona. Su abrupta partida (contar que los clubes negocian la creación de una competencia de élite) fue un intento de establecer un legado más allá de ser el hombre que se peleó tanto con Lionel Messi, el mejor jugador del club, que el delantero argentino amenazó con irse, recuerda Murad Ahmed en Financial Times. Sin embargo, según Ahmed, “el verdadero autor intelectual de la superliga: Florentino Pérez, la contraparte de Bartomeu en el amargo rival español Real Madrid, según personas familiarizadas con las discusiones”.

Por otro lado, el Barcelona fue el club europeo que sufrió la mayor desvalorización por estar jugando a puertas cerradas y se calcula que su plantel bajó un 20,5 por ciento de su precio costando 903 millones de euros en vez 1.136 como valía antes de la pandemia del Covid-19, indicó un informe de la firma auditora neerlandesa KPMG.

La reanudación de las principales ligas de fútbol europeas a puertas cerradas, que fue la manera de volver a competir en medio de la pandemia, provocó un fuerte impacto en los precios de los planteles de los principales clubes del mundo.

En un análisis publicado por la consultora KPMG, titulado “El valor del jugador no es inmune a la pandemia”, se pueden ver los nuevos escenarios con los valores de los planteles de las 10 ligas europeas más importantes, como La Liga de España, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia, la Bundesliga alemana y la Ligue1 de Francia, entre otras.

De acuerdo con la firma multinacional, que hizo la proyección del valor de los planteles, en caso de que los torneos continúen a puertas cerradas, como sucede en España, el equipo catalán, con Messi como máxima figura (que el miércoles 24/06/2020 cumplió 33 años), es el equipo más damnificado por los efectos de la crisis mundial sanitaria que también afectó al fútbol.

Además, el plantel del Barcelona representa un gasto total de 552 millones de euros (53% del presupuesto aprobado para el ejercicio 2019-20) y los ingresos disminuyeron sensiblemente por la suspensión de la Liga española y la Champions League, con la caída de la recaudación por publicidad que eso implica.

Por consiguiente, la venta al por menor de productos licenciados, un negocio que genera unos 63 millones de euros al año al FC Barcelona, también fue golpeado por el coronavirus, aunque la entidad azulgrana aún desconoce cuáles serán exactamente las pérdidas que dejará la pandemia.

El club recuperó, en julio de 2018, la explotación directa de la venta al por menor, las licencias y la mercadotécnica de la marca Barça, que los últimos dieciséis años había sido gestionada por Nike, según informó un cable de la agencia de noticias española EFE.

Con el objetivo de proteger su imagen de marca y generar nuevos ingresos, creó la empresa BLM (Barça Licensing and Merchandising), que actualmente gestiona seis tiendas propias (Camp Nou, paseo de Gracia, La Roca Village, Aeropuerto T2, Aeropuerto T1 y la recientemente inaugurada en la Rambla de Barcelona), según público la agencia EFE.

Esta unidad de negocio, que emplea a unas 330 personas y se ha convertido en estratégica para el club, cuenta además con otras once tiendas licenciadas, 328 licenciatarios y más de 7.000 productos licenciados.

No obstante, la emergencia sanitaria ha golpeado duramente su economía, como a cualquier otro sector, y las 17 tiendas que venden productos oficiales club permanecieron cerradas desde que el Gobierno de España decretara el estado de alarma.

El segundo club que más se desvalorizó es Napoli de Italia que ahora cuesta alrededor de 474 millones de euros, un 19,8 por ciento menos que el precio estimado en febrero. Mientras que, completando el podio, se encuentra el Real Madrid con 19,1 por ciento de caída en el valor de sus jugadores, lo que lo coloca ahora con una cotización de 994 millones de euros.

En el escalafón del estudio, conformado por 20 equipos, la desvalorización de las nóminas de los clubes alcanza una baja de 2.691 millones de euros.

En el cuarto lugar se ubica Chelsea de Inglaterra con una desvalorización del 19 por ciento y un valor actual de 763 millones; quinto está el Arsenal británico con 18,9 % de pérdida y un valor de 591 millones y sexto el Paris Saint-Germain de Francia con una caída de 18,1 % y una cotización de 765 millones.

Por esta crisis interna, estalló el “Barçagate”, escándalo en torno a una empresa que “posteaba” mensajes para proteger a Josep María Bartomeu y criticar a figuras como Messi y Gerard Piqué; y finalmente, el episodio sobre el recorte salarial de los jugadores durante el coronavirus, en el que el astro acusó al club de filtrar informaciones falsas.

Messi protagonizó una de las mayores crisis deportivas que tuvo el Barcelona, tras anunciar por burofax el 25 de agosto de 2020 su intención de marcharse del club catalán luego de 20 años de una de las relaciones más exitosas de la historia del fútbol mundial. Durante diez días, el máximo goleador del Barcelona, quien defendía su derecho a hacer uso de una cláusula que le permitía irse gratis al final de la temporada, mantuvo una pulseada con Bartomeu, quien le negó esa posibilidad.

Josep María Bartomeu defendió los intereses del club y le advirtió a la máxima estrella que la única salida que tenía era pagar su cláusula de rescisión de 700 millones de euros, algo que ningún equipo de elite en las actuales circunstancias de crisis podía pagar. Por lo tanto, forzando su salida por medio de un transfer, Messi y el club que lo contratara, siendo el Manchester City el que figuraba como destino para el “10”, se arriesgaba a una disputa judicial multimillonaria.

Sin salida, el astro argentino cedió, y el viernes 04/09/2020 imprimió un giro a la historia anunciando que se quedaba, cumpliendo con su contrato, que finalizó en junio.

Ahora, la salida del argentino supuso un cambio radical en la planificación que estaba llevando a cabo el “Barsa”. Entre otras cosas, porque la masa salarial se vio rebajada de manera sustancial sin la alta ficha que percibía el ya exfutbolista blaugrana.

A su vez, el futbolista campeón del mundo con Argentina había aceptado una rebaja de hasta el 50 por ciento de su sueldo que de todos modos resultó insuficiente para que se encuadre en la compleja realidad de un Barcelona acosado por el fair play financiero. Comunicada la noticia, los medios españoles especularon que París Saint Germain sería la opción prioritaria para el futuro del futbolista campeón mundial en Qatar 2022.

Antes de su llegada a la entidad parisina, Messi se fotografió mientras pasaba sus vacaciones con cuatro amigos que militan en el club entre los que se encontraban Leandro Paredes y Ángel Di María; el brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti.

El tiempo pasó, el Culé tuvo bajones deportivos que derivaron en la abrupta salida de Ronald Koeman y la posterior contratación de Xavi, quien de a poco le devolvió la esencia de buen juego y resultados a la entidad catalana.

