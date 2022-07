Luis D'Elía: "Cristina quiere asumir como presidente"

Además afirmó que en aquel acto percibió a una CFK distinta y desconocida. “Habló de cosas que tienen que ver en materia económica con la ortodoxia neoliberal. Jamás escuchamos a Cristina en esa línea”.

Respecto al incierto panorama económico, afirmó que sería saludable que el presidente Alberto Fernández eligiera un ministro de la misma línea que Guzmán. Asimismo consideró que es “muy bueno” que se quede Sergio Chodos ante el Fondo y recomendó al jefe de Estado que haga algunos cambios en referencia a La Cámpora.

image.png Luis D'Elía junto al presidente Alberto Fernández

También defendió su firme apoyo a Alberto Fernández y su lejanía con CFK: “Algunos me dicen ‘te fuiste al albertismo’, y no, al revés, la que se fue del kirchnerismo fue Cristina”. En este sentido ejemplificó con la reunión de la vicepresidenta “con los neoliberales, con la Embajada americana, con el Comando Sur, bancar las represiones de Berni”, que según él “ eso no tiene nada que ver con el bagaje histórico del kirchnerismo”.

Este domingo por la tarde, el dirigente volvió a expresarse contra CFK y propuso que se le pida renuncia a los rebeldes y desobedientes.

"Dicen las malas lenguas que la Señora está enojada y no levanta el teléfono para comunicarse con @alferdez. Yo (Que soy nadie) propongo; Que se pida la renuncia a los díscolos. Se ofrezca lugares estratégicos a los Gobernadores y que con @alferdez a la cabeza marchemos a las PASO", publicó en su perfil de Twitter.

Captura de pantalla (3).png

