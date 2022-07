Hipócritas: JxC le pide al FdT que cese con las internas

https://twitter.com/danyatavela77/status/1543643326640971776 Desde la Mesa Nacional de JxC exigimos al Frente de Todos la máxima responsabilidad institucional y seriedad democrática, en estos momentos de tanta incertidumbre y crisis. pic.twitter.com/4IhH4O9F7X — Danya Tavela (@danyatavela77) July 3, 2022

¿En qué territorio electoral hay plena coincidencia en JxC? Por un lado hay disputas dentro del PRO tipo Cristian Ritondo vs. Diego Santilli en el territorio bonaerense; luego hay disputas dentro de la UCR tipo Gerardo Morales vs. Alfredo Cornejo por el rumbo nacional; por supuesto las riñas entre integrantes de la coalición (Luis Juez vs. Mario Negri, por ejemplo). Ni hablar de Mauricio Macri vs. Horacio Rodríguez Larreta vs. Patricia Bullrich. Y todavía falta el Martín Lousteau vs. Jorge Macri.