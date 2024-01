Ley Ómnibus, día 2: Francos se fue a "un almuerzo" y UxP estalló

Y en la misma línea siguió: " La respuesta no es 'yo me tengo que ir' porque vino a las 9 de la mañana. Nosotros también vinimos a las 9 de la mañana, no se puede ir porque tiene un almuerzo", insistió el radical de Unión por la Patria, enojado.

"Me faltás el respeto", le gritó Francos antes de retirarse y cuando ya se había levantado de su lugar.

Enseguida se metió Germán Martínez, jefe del bloque de UxP. "Ayer le pedí que ordenemos el esquema de trabajo, se lo dijimos también en una nota durante el fin de semana, ustedes siguen administrando el tiempo, definen las exposiciones con el mismo criterio que ye ordenaron el uso de la palabra a la tarde, un poquito para acá, un poquito para allá, van muñequeando".

"Creo que el ministro del Interior, uno de los principales ministros que tiene el Gobierno, que se haya parado e ido, aunque tenga la reunión que tenga, él fue diputado nacional, sabe que esta es una responsabilidad importante de un proyecto importante para su gobierno", se quejó.

Martínez le reclamó a la presidencia del plenario de comisiones, a cargo del libertario Gabriel Bornoroni, que organicen mejor la visita de los funcionarios y la mecánica de las exposiciones. "No se puede decir que hay necesidad y urgencia, que es a todo o nada, que sale todo no no sale nada, que va a aumentar el dólar, que no sé qué cosa y que los funcionarios tengan un almuerzo y por lo tanto se tengan que ir", se quejó.

"Hay cosas que es responsabilidad de los funcionarios y otra que es responsabilidad de los que manejan este plenario", marcó.

Tras este fuerte cruce, Santoro se expresó en su cuenta en X (ex Twitter) y compartió el video del momento en cuestión:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSantoroLeandro%2Fstatus%2F1745139032927940669&partner=&hide_thread=false ESCANDALO: El Ministro Francos se fue a comer y nos apagó el micrófono. pic.twitter.com/IDk7ilnHjP — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) January 10, 2024

