La presidencia de Diputados: Un asunto de temores o frenesí

Desde el diario 'La Nación', fue Mariano Spezzapria quien analizó el "mágico número" al que hizo referencia la propia Patricia Bullrich. Pero, ¿cuántas posibilidades hay de alcanzarlo?

Por un lado, destaca que el 45% dejaría a JxC en posición de ganar en 2023 la Presidencia en primera vuelta, si es que el FdT no alcanza a superar el 35% de los sufragios, como establece la Constitución. En las recientes PASO, la coalición gubernamental reunió alrededor del 30% de los votos, por lo que existiría la posibilidad que en noviembre no supere el 35%.

Por otro lado, el artículo plantea que se espera que tanto el oficialismo como el principal bloque opositor salgan a la caza de los votos de aquellos que no concurrieron a las urnas (el ausentismo fue el mayor desde 2011) y de las fuerzas que no lograron superar el piso para llegar a las elecciones legislativas. Pero también que apelen al voto útil: el FdT apuntará a los que apoyaron a Florencio Randazzo y la izquierda; y JxC a los de José Luis Espert y Javier Milei.

Como fuere, probablemente, ambos busquen una polarización con el efecto de segunda vuelta que se produce tras las elecciones primarias. Así logró recuperar JxC el terreno perdido en las PASO de 2019, y ahora intentará hacerlo el FdT tras la reciente derrota.

El temor del oficialismo es que la coalición opositora obtenga el poder de bloqueo en ambas cámaras del Congreso

Entre Cristina y Alberto, Sergio Massa elige la unidad

Cabe recordar que en medio de la crisis del Gobierno, el tercer socio del Frente de Todos se puso por encima de la crisis que se autoprovocó el peronismo.

Sergio Massa se expresó tras la intensa semana que vivió el gobierno y en su autocrítica marcó que el primer error del Frente de Todos fue no convocar a la ciudadanía a votar, y remarcó que en noviembre va a cambiar el escenario de las PASO.

"Nuestro primer gran error fue no haber tenido la fortaleza para convocar a todos a votar", aseguró Sergio Massa en diálogo con 'Radio 10', al tiempo que marcó que "siempre a la ciudadanía se la convoca dándole un motivo y me parece que nos faltaron motivos o explicarlos".

Por esa razón, el líder del Frente Renovador sostuvo que el desafío en adelante será "mostrarles a los argentinos el sendero que firmamos en 2019 y que en noviembre vayan a votar", por lo que "si tenemos la capacidad de explicarle a la gente hacia dónde queremos ir no tengo dudas que nos van a acompañar".

En cuanto a la crisis que vivió el oficialismo, en la cual ofició como mediador, afirmó: "No me asustan las discusiones, creo que ahí está la clave de las coaliciones, hay que entender que tenemos capacidad de sostener diversidades en la adversidad". También marcó que pensar "diferente en distintos temas no tiene que generarnos rupturas".

La fiebre de Patricia Bullrich

En el oficialismo saben además, que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, ya tocó el tema del "número mágico" en la reunión de la mesa nacional de JxC: "Eso nos pone en 2023 en la Presidencia sin tener que pasar por el ballottage", dijo entusiasmada la exministra de Seguridad macrista.

Envalentonada por resultados también impensados para JxC, Patricia Bullrich planteó así sus sueños. Pero lo cierto es que aún no hay nada definido, y si algo nos mostró la pandemia es que todo puede cambiar de un día para otro...