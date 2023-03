La Plata: Una mujer atacó a otra y le arrancó los pelos

el mechón de pelo.jpg El mechón que le arrancó la agresora a la joven de 22 años (Foto: TN)

Por otro lado, la segunda persona agredida dijo que terminó muy nerviosa por la violencia que vivió y aclaró, ante todo, que “no fue una pelea, fue un ataque de violencia de una mujer contra otra chica”. Continúa el relato:

Lo más importante a saber es que esta mujer se la agarró con una chica, sentía que se reía de ella. Nadie vio eso. Empezó a pegarle, a agarrarla de los pelos y a insultarla. El chofer quiso intervenir, pero no podía sacarla a la fuerza. No se puede hacer eso. Entonces, ahí es cuando intervengo e intento que suelte a la primera víctima. Lo más importante a saber es que esta mujer se la agarró con una chica, sentía que se reía de ella. Nadie vio eso. Empezó a pegarle, a agarrarla de los pelos y a insultarla. El chofer quiso intervenir, pero no podía sacarla a la fuerza. No se puede hacer eso. Entonces, ahí es cuando intervengo e intento que suelte a la primera víctima.

Respecto del momento en el que trató que la agresora soltara a la chica dijo que “me pongo en el medio para que deje de pegarle y se la agarra conmigo. Me agarró el pecho izquierdo, después los pelos y tiró unas patadas. Mientras tanto me insultaba. Me decía puta y zorra. A la primera víctima también”.

Luego de varias horas, el medio 0221.com.ar confirmó su posterior arresto y ya está detenida por la agresión.

