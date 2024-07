La Patria, extraviada entre Empresa y Estado

Cuando re posicionan a Belgrano y Moreno y alteran calles como Rivadavia, Roca, Rosas, San Martín, Sarmiento además de reformular dividen otra vez. Firmenich, Gorriarán Merlo, Benegas Lynch, Abal Medina no son héroes de una patria donde me sienta cómodo. Llegaron a la función pública, a la guerrilla, a la seducción con un objetivo: colonizar el Estado para sus bienes y destinos personales. Ahora el mandato está claro: a rasgarle la panza, a despanzurrar el Estado. En eso estamos. Cuando re posicionan a Belgrano y Moreno y alteran calles como Rivadavia, Roca, Rosas, San Martín, Sarmiento además de reformular dividen otra vez. Firmenich, Gorriarán Merlo, Benegas Lynch, Abal Medina no son héroes de una patria donde me sienta cómodo. Llegaron a la función pública, a la guerrilla, a la seducción con un objetivo: colonizar el Estado para sus bienes y destinos personales. Ahora el mandato está claro: a rasgarle la panza, a despanzurrar el Estado. En eso estamos.

Cuando decidieron que el valor de la carne es distinto al que se supone y se venden o no se venden cuartos traseros y delanteros según chantajes (la cuota Hillton y los matarifes con ventaja) reformulan el capital intrínseco y lo vuelven un súbdito. Cuando desaparecen los tambos chicos y vamos a una sola ordeñadora de fama mundial la patria se valoriza distinto. No es proteína, es política partidaria y negocios personales. No es leche de vaca, es mala leche comercial. Si el precio lo fijan los chinos solo se trata de reproducir un ritual de coloniaje. Ya sabemos cómo es el destino de Colonia. Imperio Español. Imperio Inglés. Estuvimos en esas comparsas. Esta es la tercera oportunidad. Reaparece una concepción: ”neocolonia con desarrollo capitalista dependiente” Eso nos re define. No es grato.

Cuando el grano tiene gabelas mas importantes que su valor nutritivo, la sociedad paga un impuesto que supera el 60% de lo que se invierte, y no se alienta la creación de la fábrica que le agregue precio a la producción se resignifica el valor de la tierra y el uso. Todo queda en un escritorio unitario. El por que y el para que de una cosecha. Negocios son negocios. Nada de lo que es nuestro termina siendo nuestro. Algo pasó.

Cuando no se pone en valor y en custodia el agua dulce como bien, como patrimonio escaso y precioso, se descuida la vida, la economía, la independencia, la supervivencia. No tenemos mañana soberano. No hay vida sin agua dulce y no hay libertad si no se la tiene. Podemos vivir porque tenemos agua dulce. El agua dulce es un bien crítico, un material único, estratégico, vital. El descuido sobre nuestra agua dulce no es sólo de territorio, es de planificación equivocada, de entrega. Ceguera y/o complicidad con el nuevo orden mundial sobre elementos críticos. ¿Litio…? ¿Qué es eso…? ¿Alguien sabe qué cosa es el 'Acuífero Guaraní'?

san martin.jpg El 09/07/1826 ocurrió porque José de San Martín presionó y presionó y presionó... desde 1810 que se discutía lo mismo sin solución. Una historia circular.

Negocio vil

Cuando se pone en valor de mercado internacional y se negocia –personalmente, para beneficiarse personalmente- el bien de las entrañas de la tierra ya no es de todos, es parte de un negocio vil, cruel, bastardo, peligroso. El peligro es de la gente que vive sobre ése suelo. Peligro de libertad primero, de indigencia y esclavitud después. De traición en todo los casos.

Vaca Muerta es el peor negociado de la contemporaneidad, para los argentinos. A la vez es un fenomenal negocio para la clase gobernante, en su totalidad. Nosotros votamos la entrega del mañana. Nuestros representantes están representando su billetera, engordándola. No hay modo de esconder lo que se ve desde lejos. De cerca lo que se advierte es traición. El mandato de la gestión es cuidar, mejorar, salvar. No sucede.

Cuando se descuida educación primaria, la básica, la comida y la salud de niños y ancianos el pueblo que así es tratado, que así está de descuidado, es un pueblo que marcha hacia su final. No entender, no apreciar, no ejecutar políticas públicas de instrucción elemental, de salud básica… finalmente de libertades individuales, la senda está señalada: pobreza, ignorancia, esclavitud funcional. El que no sabe es como el que no ve. Por ahí vamos sin tapujos.

Podemos...

Podemos producir grano para alimentar a 300 millones de personas. No tenemos bien alimentados a los nuestros (el 40% se muere de hambre). Hay un descuido, un extravío, hay mas: hay mala intención, aprovechamiento, negligencia. Trampa. No hay discurso que arregle el hambre, sólo lo arregla la comida.

Podemos producir proteínas cárnicas y leche, aún no sustituidas en la alimentación básica y nos empecinamos en sabotearlas, castigarlas, entorpecerlas, desalentarlas. Son producciones enajenadas por el gobierno. Y sometidas a monopolios, chantajes, a complicidades y sociedades oscuras. Nadie defiende la obligación de alimentarnos ¿desde cuando es obligación de una Empresa y no del Estado?

Podemos abastecer al 25% a 35% del mundo ¿al menos el 20%? con nuestras reservas de gas y petróleo. Nuestras. Ya existe la íntima convicción: están conformando sociedades y , por eso, las decisiones serán 'societarias' y supranacionales.

argentina_rota.jpg La Argentina rota, desde siempre.

Rifando la Patria

Cuando se decide que es mejor 'La Empresa' que el Estado se define de qué modo reaparece la dependencia. Entre Liberación y Dependencia estaba la discusión latinoamericana sobre 1960. El retroceso acongoja.

Los gobernantes actuales son socios activos de una filosofía que deja fuera los intereses comunes. Ya se han llevado tierras a precio vil, como hicieron en el Calafate, ahora un verdadero juego de niños ladrones, pequeños sabandijas a poco que se los compare con lo que vino después. Cuidado, vino por esos excesos de ladronzuelos marginales. Ahora se llevan el futuro general y cuidado, debemos entender que el voto convalida determinadas políticas. Alguien hizo tan mal las cosas que preferimos esto que pasa.

Si el agua dulce, el alimento, la energía, la educación comunitaria, primaria, esencial y la salud de la sociedad no son las cuestiones de Estado y las que afligen a los gobernantes que, además, enfáticamente declaran que el héroe es La Empresa algo extraño sucede en las entrañas populares.

El final de una Nación

Si los negocios del petróleo y el gas son negocios familiares donde se entrega el futuro la patria está en peligro de extinción, porque La Patria no existe sin Estado. Es el final de una Nación. Puede elegir la definición que quiera: estamos en peligro. Robocop no fue una película, fue un anuncio. El algoritmo no es una técnica, es un impiadoso mandante anónimo. Además inapelable.

Enajenada. Entregada. Traicionada. Desaparecida. Humillada. Vendida. Despreciada. Disminuida. Confundida. Engañada. La patria sin Estado está extraviada. Hoy. Mañana no, mañana estará perdida. La habrá comprado una Empresa. Multinacional, obvio.

