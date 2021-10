La militancia le pide al Gobierno una "Argentina Soberana"

Otro militante escribió en su cuenta @diegontvg1: "Muchos esperan que nos arrodillemos ante el FMI como hizo JXC, olvídense! Este gobierno esta buscando una #ArgentinaSoberana".

"El préstamo del FMI fue un préstamo político #ArgentinaSoberana. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía", reflexionó la militante K @NancyEva5Mayo, mensaje que también tuvo varias réplicas en Twitter.

En respuesta a esa reflexión, otro usuario escribió: "En 2006, el presidente Néstor Kirchner paga la totalidad de la deuda que la Argentina mantenía con el FMI (US$ 9800 millones), 12 años después, Macri endeuda en 1 año con US$ 57.000 millones".

"No al pago de la deuda con el FMI"

La consiga de "No al pago de la deuda" la llevan adelante varios sectores del oficialismo, concretamente el ala dura del kirchnerismo, quienes puertas para adentro, o incluso públicamente, han dejado claro que su prioridad es "el bienestar del pueblo" y no el pago de la deuda del FMI que tomó Cambiemos.

Una de las organizaciones que se ha puesto al hombro dicha consigna son las Madres de Plaza de Mayo, que además de criticar reiteradas veces a Alberto Fernández, han realizado diversas manifestaciones para mostrarle su descontento al Gobierno y reiterar que la deuda no debe pagarse.

“El FMI nos “enchufó” con la complicidad de Macri una deuda de 44.000.000.000 dólares violando sus propios estatutos. Por lo tanto la deuda es ilegítima e ilegal”, dicen desde la organización.

Incluso, y aun cuando desde el ministerio de Economía deslizan que hay un acuerdo cerrado con el FMI, desde la organización La Cámpora también le marcan la cancha al Presidente.

"Esa deuda no la vamos a pagar", advierten desde la agrupación de Máximo Kirchner. Además, hay un video que hizo circular La Cámpora, en donde se escucha un cántico que dice: " Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca más".

Justamente, en ese video, se lo ve a Máximo Kirchner cantando con los militantes. En esa línea, en su último discurso, el diputado nacional y líder de La Cámpora advirtió que "cada dólar que se destine al pago de la deuda, es un dólar menos para el pueblo".