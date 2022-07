“Yo llevaba mi riñonera en mi mano y ahí nomás sentí que me la sacaron y simultáneamente me agarraron de mi mano, tipo novios, entrecruzando los dedos de la mano de quien me sujeto con los míos y ese sujeto me habló como si yo fuera su pareja, me decía cosas como: '¿mi amor, estás bien?', '¿querés ir afuera?'". El hombre le pasó la riñonera a su cómplice y le dijo: “Andá para el baño”, según la denuncia.

De acuerdo a la denuncia realizada por Soledad, los hombres tenían gorras y sus caras a medio tapar, como con unos cuellos de polar que usaban tipo barbijos. Uno de ellos era “muy alto, grandote”, dijo la víctima. El hombre que la había tomado de la mano la llevó por uno de los pasillos dentro de “Urkupiña”. En ese momento se cruzaron una una mujer de seguridad, de cabello rubio y cortito, con chaleco verde: “La miré, me miró y no hizo nada; mientras tanto quien me seguía sujetando de la mano me llevó hasta el pasillo del fondo del galpón”.

“Después de ahí tengo partes muy borrosas, pero sí recuerdo haber visto cajeros de algún banco en las inmediaciones de la feria, recuerdo que nos quedamos detenidos y parados allí por un largo rato, no puedo precisar cuánto. Yo miraba y escuchaba, pero mi cuerpo seguía sin responder. Me subieron a un auto en su parte trasera y no sé a dónde me llevaron. Recuerdo que comenzaron a sacarme toda la ropa entre dos hombres, pero en los asientos de adelante del auto había uno o dos sujetos más, incluso me sacaron el pantalón y la bombacha, pero luego me volvieron a poner el pantalón y seguidamente me acostaron de costado sobre el asiento para que yo no pudiera mirar para adelante y me taparon con mi campera”, describió la mujer.

Luego comenzó el calvario de Soledad: relató que la violaron en el vehículo. “De momento me despertaba y sentía que me apretaban y me mordían los pezones, me pegaron cachetazos y golpes en la cabeza. En un momento advertí que uno de ellos estaba arriba mío de frente con su cara tapada y una remera blanca. Sentí cómo me violó, yo intentaba gritar y él me tapaba la boca, mientras otro de ellos me agarraba”.

Pero la pesadilla no terminó ahí, ya que después la llevaron a "un edificio tipo monoblock que era de color verde y me encapucharon. Yo no veía nada y me daban de tomar un líquido amargo ”. Soledad escuchó que entre ellos gritaron “llegó la hora”. La siguieron tocando, golpeando, violando durante horas. “Me ataron las manos y me hicieron cosas horribles ”, declaró.

Casi 10 horas después, no sabe cómo, pero la dejaron semidesnuda, de noche, en el barrio de Constitución. Antes que la soltaran, escuchó que uno dijo: “Tenés un dios aparte. Te salvaste”.

En ese estado la encontraron efectivos de la Policía de la Ciudad, a los que les pidió ayuda y les contó lo que pasó. "Después de todo eso yo ya no recuerdo más nada hasta que me encontré en la zona de Constitución de esta Ciudad donde encontré al personal policial, ya era de noche, estaba todo oscuro".

De inmediato se activó el protocolo de seguridad para este tipo de casos. La causa está en manos de la fiscalía en lo criminal 38 de la Capital Federal que ordenó las primeras medidas de investigación para identificar a los responsables. Soledad pide que aquellos que hayan visto algo por favor se acerquen a colaborar.

