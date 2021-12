La diputada "Miami" de JxC habló de su viaje al exterior

De Loredo brouwer P.jpg La diputada que viajó a Miami y dejó mal parado a Rodrigo De Loredo.

“No me resbala en absoluto y entiendo el enojo de la gente. Quiero seguir adelante para trabajar y tratar de cumplir con mi mandato. Voy a redoblar mi esfuerzo para intentar que vuelvan a confiar en mi”, agregó Brouwer de Koning. En cuanto a una posible renuncia en Juntos por el Cambio, rechazó la idea de manera tajante.

“No tengo pensado renunciar, al contrario. Quiero redoblar esfuerzos para resarcir esto que ha pasado”, aseguró la diputada. Esto fue en respuesta al pedido de muchos votantes de Juntos por el Cambio y el resto de la oposición, que aclamaron su renuncia.

“Toda la semana yo trabajé en comisión y el día 16 que fue la sesión (por el Presupuesto) mi familia se fue y yo me quedé pensando que ya me iba a quedar. Fue una sesión en donde estuvimos más de 20 horas, termina la sesión y se vota donde ganamos la votación. Todos entendimos que terminaba la sesión legislativa, yo sentí alegría porque dije: voy a volver a ver a mi familia”, explicó. Para la diputada de Juntos por el Cambio, la emoción ganó el duelo.

“Entonces no dudé y dije me voy a reencontrar con mi familia y conseguí vuelo y me fui. En el trayecto cuando llego al exterior me llega la noticia de que el martes iba a haber una sesión especial, lamentablemente traté de volver y no pude, se me hizo imposible. Y pasó lo que pasó”, finalizó. De esta manera, la legisladora de Córdoba trató de justificar su ausencia en la banca obtenida hace poco más de un mes.

En el espacio de Rodrigo De Loredo pretenden que el enojo pase de largo para que Brouwer de Koning pueda seguir al frente de su banca con tranquilidad. Aunque la próxima vez que decida tomarse vacaciones en medio de una crisis política, deberá estudiar bien las fechas.