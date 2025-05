José Luis Espert, candidato de Milei en Buenos Aires fuerte contra el Kirchnerismo

Con la provincia de Buenos Aires como campo de batalla central, la postulación de Espert marca un intento de Milei por consolidar su influencia territorial y proyectar una imagen de unidad frente a la oposición.

"No, no, no". No es Diego Santilli ni Romo

José Luis Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires para las legislativas de octubre, con respaldo de Javier Milei. Apunta a desplazar al kirchnerismo y enfrenta tensiones internas con sectores de Santiago Caputo y Diego Santilli, dijo Diario el Día y publicó que Espert "se encuentra trabajando codo a codo con los ministros nacionales para "replicar lo que se hizo en el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires", al hacer referencia a una potencial carrera del legislador para la gobernación de ese distrito. Espert cruzó a Santiago y a Romo: "soy el candidato del presidente"

El diputado confirmó su candidatura y descartó ir a la Legislatura. La jugada también impacta sobre Diego Santilli que buscaba encabezar la lista. José Luis Espert confirmó que será el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre por La Libertad Avanza. "Soy el candidato del Presidente de la Nación", dijo y descartó de plano participar de los comicios legislativos provinciales de septiembre. Al diputado libertario le preguntaron si competirá en septiembre en las elecciones legislativas de la provincia o si lo hará en la nacional de octubre. "No, no, no, yo soy el candidato del Presidente de la Nación para trabajar en las elecciones del 26 de octubre de 2026", respondió.

Así, Espert sale al cruce de la posibilidad que Santiago Caputo ubique a Agustín Romo como primer candidato. Días antes de la elección porteña la tensión entre Las Fuerzas del Cielo de Caputo y Los Karinos tuvo un show visible para todo el mundo en el acto de cierre de la campaña de Manuel Adorni. Encabezados por Romo y el Gordo Dan, la facción de Caputo llegó al acto de Recoleta con estandartes con el estilo mussolinista.

El Gordo Dan y los trolls

Pero luego, los trolls comenzaron a instalar a Romo como candidato a diputado. Incluso el propio Milei retuiteó un mensaje de Espartano Libertario, uno de los trolls de la banda de Caputo, Romo y el Gordo Dan, que decía "Agustín Romo, el gran conductor de LLA en PBA". Caputo no sólo quiere que Romo sea el candidato a diputado nacional, sino quedarse con la lapicera en la Tercera Sección en las elecciones bonaerenses de septiembre y por eso empuja a Nahuel Sotelo, el secretario de Culto, para que encabece la boleta.

José Luis Espert, el ungido

"La provincia no saldrá adelante hasta sacar al kirchnerismo de su trinchera", afirmó Espert, ratificado por Milei como figura clave. La alianza con Macri busca capitalizar el descontento contra Kicillof en un distrito marcado por disputas internas libertarias.

