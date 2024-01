Jorge Macri y Luis Caputo definen devolución de fondos

Luis Caputo, presidente del BCRA.

Cómo será la devolución

En ese orden, Jorge Macri, negociará la forma en que le devolverán los millones atrasados que le debe el Gobierno nacional dado que la gestión anterior no cumplió el fallo y colocó bonos como garantía, al margen aseguró que era de imposible cumplimiento, por lo que las estimaciones en la Ciudad es que le deben cerca de $350.000 millones.

El ejecutivo porteño Jorge Macri espera acordar a futuro que el traspaso de la Justicia a la Ciudad que plantea la ley "ómnibus" de Milei se sume el fuero laboral y entregue a la Ciudad el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia.

Sin embargo, en ese marco, no está del todo claro que Caputo acceda a transferir de inmediato las cifras que pide la Ciudad y no se descarta que proponga recurrir al algún tipo de bono, parecido a lo que impulsó Alberto Fernández, al aludir que no cuentan con los fondos para cumplir el fallo del máximo tribunal.

