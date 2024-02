¿Javier Milei se va sin prorrogar extraordinarias por Ley Ómnibus?

"(Milei) Nos generó un estrés institucional y personal muy importante, porque hubo una permanente agresión a los diputados, sobre todo, a los dialoguistas. Milei quedó en modo campaña. Eso impide lograr consensos y nos lleva a que, a pocas horas de la votación en particular, todavía no tenemos los acuerdos. (...) Si no hubiera sido por la oposición que quiere ayudar al gobierno, estas leyes no salían. (...) Milei, a quien no conozco personalmente, me invita a pensar que tiene reacciones de una adolescencia tardía. Y me genera preocupación."

#2. Martín Llaryora, gobernador de la Provincia de Còrdoba, quien también contribuyó a lograr el quorum y el número 144:

"Cuando uno presenta una ley tiene que saber qué es lo esencial de ese paquete. Acá, nunca supimos qué es lo esencial. (...) ¿Ustedes vivieron alguna palabra de algún funcionario del Gobierno que hable de producción, de empleo, de trabajo? No."

#3. Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de Mendoza, hoy en el bloque de la UCR, criticando un retituiteo del Presidente:

"Presidente Milei, el problema no es trabajar en enero o en cualquier mes, el problema es hacerlo mal producto de la improvisación y el desconocimiento. Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones. (...) Finalmente lo importante: Los precios no bajan por lo que uno diga en las redes, sino por las decisiones acertadas en materia económica."

El show

¿Cuál fue la reacción de Javier Milei al triunfo de la votación en general? El equipo de comunicación no oficial de Milei ratificó una negativa a redistribuir fondos federales con las provincias. Los gobernadores se dicen interesados en particular en que no se interrumpan la obra pública en sus territorios. La Nación está empeñada en que ellos acompañen el ajuste, controlando sus cuentas y votando los proyectos del Presidente.

Se desconoce quién será el negociador desde el Ejecutivo Nacional porque los gobernadores reclamaron una audiencia con el Presidente, y éste se la volvió a negar.

Ninguna búsqueda de consensos para la etapa siguiente sino el festejo del cumpleaños de su muy supuesta novia en Mar del Plata. Prevaleció la impronta triunfalista, difundiendo el recibimiento con aplausos, con una arenga pública sobre baja de la tasa de inflación, y omitiendo el cacerolazo y las bullas recibidas en Mar del Plata.

La vida privada del Presidente termina convertida en una forma de comunicación política que no deja de provocar interrogantes acerca de su propósito. Probablemente tenga un objetivo distractivo, exhibiendo el jolgorio como idea de que no hay dificultades. El riesgo va más allá del mal gusto.

Omisión

En el mejor de los escenarios, la Ley Ómnibus irá de Diputados hacia el Senado el jueves 08/02, quedando 1 semana por delante para aprobarla ya que el período extraordinario de sesiones concluye el jueves 15/02.

En el medio se encuenra el feriado largo por Carnaval. Aún imaginando que el Senado trabajará todo el fin de semana largo, el dictámen debería estar el lunes 12 o martes 13 para sesionar el miércoles 14. Los tiempos no dan. En el caso de que el Senado introduzca cambios, el proyecto debe regresar a Diputados, ya fuera del período extraordinario de sesiones.

La racionalidad aconsejaba que, antes de marcharse de viaje, Milei prorrogara el período extraordinario de sesiones hasta fin de febrero. Se desconoce por qué él pretende dejar esta tarea a Victoria Villarruel, la Vicepresidenta que será Presidenta a cargo.

Son situaciones complejas que Milei no ayuda morigerar.

