"Javier Milei no será el Alberto Fernández de Macri"

Fracaso de la política

"La gente que no tiene voz encontró en Javier Milei alguien que los interpretaba, y esa gente por supuesto que está cansada del sistema político de cómo funciona la Argentina. O sea, todos, todos los argentinos creemos en la democracia, pero sentimos el fracaso de la diligencia política . Yo también fui parte de la diligencia política hasta el año 2000, concretamente, ahí abandoné la política porque yo era consciente de que había un reclamo de la sociedad que la política no respondía". Enfatizó Guillermo Francos.

"Para mí el clic fue la convocatoria que él formula, él interpela a la diligencia política sobre sus falencias, y formula una convocatoria a todos aquellos quienes creen en la libertad" se diferenció el dirigente.

Cómo es Javier Milei

El equipo de Pablo de León quiso saber de cerca cómo es o era Javier Milei, Francos respondió:

"Es una persona que escucha, que tiene convicciones muy firmes, es la imagen tipo demente que raya con los exabruptos algunas veces pero, bueno, esa misma posición fue la que le generó el espacio". Detalló

" Si escucha argumentos que son mejores, él los acepta no es una persona que se encierra totalmente en sus posiciones Claro, hay algunas cosas que recita casi como un mantra pero que tiene que ver con la necesidad de eliminar definitivamente el déficit fiscal, por ejemplo", agregó

Después de avanzar sobre cuestiones del 19-N y parlamentarias por venir, una pregunta disparó la respuesta central.

¿El macrismo puede infiltrar un eventual gobierno de Mile? Francos, respondió

"Yo primero haría una pequeña digresión son personalidades distintas, lo que plantea La Libertad Avanza claramente es cómo encontrar un camino para salir del estancamiento de tantos años en la Argentina cómo hacer para que se cree trabajo cómo hacer para que haya inversión qué reglas del juego tenemos que acordar entre todos para que vuelva a creerse en el mundo en la Argentina".

"Si Milei llega a la presidencia el 19 de noviembre, significa haber obtenido un apoyo popular muy importante. Yo creo que ese mismo apoyo popular que es lo que va a generar una reflexión entre los dos. Sería lógico, en la dirigencia política dos distintos actores, la necesidad de dialogar con esta persona que va a encarar la presidencia de la República y sentarse a conversar y buscar el camino para llevar adelante sin conmoción sin generar ruidos en la sociedad". Enfatizó

La siguiente cuestión que respondió el libertario giró entorno de saber si ¿Milei puede ser el Alberto Fernández de Macri?

milei-y-macrijpg.jpg Javier Milei y Maurico Macri hombres de la política, hoy cuestionada por los electores.

Respondió contundente

"No, no, no, para nada, Javier es un tipo de convicciones muy profundas yo creo que si Macri o Patricia o el que sea tienen la intención de colaborar que lo hagan dentro de las reglas de juego y de las propuestas que pretende llevar adelante Javier Milei".

"Como el mismo dijo cuando Patricia presentó públicamente ese documento con los 11 puntos el planteo de Milei fue bueno, tenemos una enorme coincidencia en el 80, 90% de varios de estos puntos, pero hay algunos de los puntos que para mí no son negociables" consideró.

A reglón siguiente acotó

"Yo creo que no, no, claramente podremos recibir apoyo, ayuda porque por supuesto aún ganando, en el Parlamento vamos a hacer una fuerza minoritaria y hay que construir los consensos y ese es un trabajo que hay que desarrollarse lo mismo con los gobernadores, yo la verdad que soy un optimista del diálogo creo que finalmente podemos encontrar formas de encontrarnos y de encontrar caminos que a lo mejor no son todo lo que uno quiere pero que mejore la situación actual que tenemos"

Massa, no podía faltar en la charla

"Massa ha tenido muchas caras, ha expresado muchas posiciones pero al final es un integrante de esta tríada que nos ha gobernado estos últimos cuatro años y hoy desde hace 15 meses es el ministro de economía de una economía fracasada entonces yo digo, Me parece que eso es lo que tenemos que entender, Por qué si Massa dice que a partir del 20 de noviembre, un día después que gane la elección él empieza a tomar medidas para cambiarla a la Argentina por qué no las tomó hace 13 días, por qué no las tomó hace 15, por qué hemos perdido todo este tiempo", reflexionó, Guillermo Francos.

Sobre el final remarcó

"Es fácil repartir la plata de los demás o de todos los argentinos en una campaña electoral. Pero después de eso, después que pasó la utilización de los fondos de todos Después que se generó ese déficit Después que ese déficit se convirtió en inflación, los argentinos van a estar más pobres.

"Entonces yo digo, insistió, vamos a seguir con este camino, Nosotros confiamos en alguien que promete todo esto pero que no lo hizo durante su gobierno recién, O sea, ¿está hablando de una Argentina diferente cuando él está gobernando? Bueno, eso es lo que me parece que hay que tener en cuenta en esta elección".

