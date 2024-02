Javier Milei no pedirá disculpas: "Eso no ocurrió"

“Entiendo que esa publicación luego desapareció, no recuerdo el nombre de usuario, pero por supuesto apelamos a que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia; es doloroso y a nivel personal me duele muchísimo”, completó el funcionario, queriendo dar por finalizado el tema.

Cabe recordar que la polémica se generó el fin de semana, cuando en medio de la pelea con la provincia de Chubut, Javier Milei le dio 'Me gusta' -aunque el vocero ahora diga que eso no ocurrió- a una publicación en donde se podía ver al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, graficado con rasgos de una persona con Síndrome de Down.

"¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", respondió Torres, entre otras cosas.

Luego, llegó el repudio casi generalizado al Presidente. Y la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina reclamó que Javier Milei "pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad".

No es la 1era. vez que Javier Milei 'derrapa' en Twitter

Javier Milei es un usuario casi compulsivo de las redes sociales, lo cual también es parte de una estrategia de comunicación para instalarse -e instalar ideas y conceptos-, tal como ya ha explicado Urgente24.

Y en este marco de dar 'Likes' o repostear comentarios de otros usuarios compulsivamente, Javier Milei ha derrapado en varias oportunidades. Sin ir más lejos, en la misma pelea con Ignacio Torres, el Presidente días atrás le dio Like a un meme polémico que decía "En LN+ se están cojiend@ al gobernador de Chubut, Torres". El mensaje iba acompañado de una imagen modificada de cuatro periodistas y lo que parecía una niña con la cara de Ignacio Torres.

De hecho, Manuel Adorni fue consultado sobre dicha publicación y visiblemente incómodo, alegó no haberla visto y se enojó con el periodista que le preguntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FabianWaldman/status/1762120813828878703&partner=&hide_thread=false "Firmaste sin permiso el Salón de las Mujeres, que de hecho no lo necesitabas, para ganar más seguidores"@madorni en su respuesta sobre este meme de @JMilei https://t.co/7vEIzl5r5M pic.twitter.com/6rJC57x1tE — Fabian Waldman (@FabianWaldman) February 26, 2024

Otro de los posteos polémicos que el Presidente de la Nación avaló con su reposteo fue uno contra Martín Losteau, a mediados de enero pasado.

"Mientras genios como Elon Musk saluda vivamente el discurso histórico de Milei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así @GugaLusto?) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo", señaló el seguidor, arrobando a Lousteau. El mensaje fue compartido por Javier Milei en su cuenta de X, y hubo fuerte repudio desde la UCR.

Hay muchos otros mensajes polémicos avalados por el mandatario -en los últimos días, unos cuantos contra Gerardo Morales- pero para muestra, basta un botón...

------------------