Javier Milei, Fátima Florez y la profecía de Joel

Juan de la Encina, músico del medioevo, compuso una obra del género entonces conocido como "Triste", que refleja muy nítidamente el escenario del 2024 en el Roxy, dentro y fuera. De la Encina supo escribir:

"¡Ay, triste! que vengo vencido d'amor, Magüera pastor.

Más sano me fuera no ir al mercado (afuera), que no que viniera tan aquerenciado,

Que vengo cuitado, vencido d'amor (adentro)

Magüera pastor".

El arribo

En medio de un vallado que prácticamente sitió parte del centro de Mar del Plata por la calle San Luis, entre San Martín y Rivadavia, a las 21:18 llegó la camioneta Mercedes Benz que trasladó al Presidente desde el Hotel Provincial hasta la puerta del teatro Roxy.

Frente a la sala se encontraban los libertarios, detrás de las vallas, pero ocupando una posición de privilegio. Tanto que tuvieron la oportunidad de tomar contacto directo con Milei cuando él se bajó del vehículo y corrió a saludarlos.

A unos 60 metros, apostados en una de las esquinas de la Plaza San Martín, las cacerolas se hicieron escuchar, acompañadas de banderas, carteles y gritos que repudiaron la visita del jefe de Estado. (Fuente 0223)

Despuntar el vicio

El productor del espectáculo de Fátima Florez, Guillermo Marín, ya había confirmado previamente que "por cuestiones de seguridad", Javier Milei estaría sentado en un lugar con entorno seguro y con algunas "butacas bloqueadas". Ello no impidió que Javier Milei llegara a las tablas para abrazar a su novia y despuntar el vicio de Rock Star, que tanto le seduce. Milei volvió a subir al escenario (invitado por la artista) como lo hiciera en su visita anterior al teatro donde descollaba Fátima Florez. La besó, tomó el micrófono y le dijo a los presentes: "Lo estamos logrando. Evitamos la hiperinflación. La inflación está bajando".

Los que se quedaron afuera

Cientos de personas intentaron llegar al teatro Roxy pero se encontraron un vallado que se los impidió. Los tañedores de cacerolas se apostaron en la esquina de San Martín y San Luis y se hicieron escuchar, rechazando del pleno las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei. Los efectivos de seguridad no cejaban. Un pestañeo se les hubiera facturado.

La retirada

Previo al cierre de la función, Milei se retiró del teatro tal y como estaba establecido por protocolo. Subió al mismo vehículo con el que llegó y se marchó hacia el hotel para esperar a Fátima Florez. Se retiró sin que se registrasen incidentes.

Tal como le gusta coronar al presidente sus alocuciones con fragmentos de libros sagrados en procura de validaciones (en ocasiones adapatadas exprofeso), se recuerda a los lectores que en la profecía de Joel se escuchan dos trompetas. Una anunciando la plaga, otra, la bonanza.

¿Cuál será la que sueña desde las calles y cuál la de dentro del recinto del Arte?

