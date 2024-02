Ignacio Torres: "esta provincia chica, de cabotaje, se va a defender"

Haciendo referencia a frases despectivas hacia Chubut emanadas por el titular del Poder Ejecutivo Nacional, Torres desafiö:

"Esta provincia chica, de cabotaje, se va a defender. Aunque no juguemos la Champions League y seamos apenas 600.000 habitantes, nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias"

Con respecto a la escalada brutal que hubo entre su persona y la del Jefe del Estado argentino, explicó:

"Jamás deberíamos haber llegado a esta situación hasta donde nos llevó el gobierno nacional. Yo quiero dialogar y acordar pero nunca me voy a dejar apretar. Ellos quieren sacar réditos con mentiras. Este n o es momento para especular, ya habrán tiempos para debatir y ver qué modelo de país queremos. No se trata de temas unilaterales. Es vinculante la opinión de las provincias".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1762258389566939449&partner=&hide_thread=false AHORA: IGNACIO TORRES BUSCA EL APOYO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL



"Peleamos por lo que nos corresponde, no mendigamos nada"



"Volvería a someterme a los agravios porque peleo por algo justo"



Mirá A24 en vivo: https://t.co/JZO9CWCmAK pic.twitter.com/KyG1nZ2IYK — A24.com (@A24COM) February 26, 2024

¿Quién le debe a quién?

"Esta provincia aporta cien y retira apenas 40 del erario público nacional. Me voy a hacer cargo de la deuda irresponsable que nos dejaron los gobernantes anteriores. Tenemos superávit fiscal gracias a un esfuerzo enorme que empezamos. Tenemos austeridad, no festejamos el ajuste porque es algo doloroso. Administrar es ordenar las cuentas"

A la hora de dar ejemplos sobre los ahorros que está practicando subrayó:

"Tuvimos que intervenir la caja previsional para cuidar el bolsillo de los jubilados. Los que robaron a los pasivos se tendrán que hacer cargo en la justicia. Chubut estaba última en los rankings de transparencia institucional. Yo no entiendo cuando se celebra el equilibrio fiscal cando tuvimos situaciones tan dolorosas. Festejemos cuando llegue el equilibrio gracias al crecimiento".

Torres marcó sus diferencias políticas y filosóficas con los gobernantes de La Libertad Avanza.

"Esta Argentina no va a salir adelante si creemos que puede existir jubilado sin un haber digno porque es licuado por la inflación, empleo que se desmorona y pobreza que crece".

ignacio-torres-vota-elecciones-chubutjpeg.webp Ignacio Torres gobernador de la provincia de Chubut

No puede retornar un enfrentamiento entre la Casa Rosada y los Federales

El mandatario chubutense se refirió al origen de la disputa con Balcarce 50.

"Es como que el FMI le diga a Argentina, tenès que pagarme la deuda toda junta. ¿Por qué? Porque dijiste que no te gustaban los Estados Unidos. Todo lo que ha ocurrido aquí tiene que ver con la discriminación. Yo n o vengo a plantear una guerra. Es arcaico eso de unitarios contra federales. Llegamos a esta situación porque el presidente nos desprecia porque somos de cabotaje y él toma tragos con Donald Trump"

Finalmente, Torres dejó un par de mensajes para el futuro de las negociaciones bilaterales

"Con miedo no vamos a salir adelante, no nos vamos a callar. Vamos a dar la pelea sin poner en riesgo el trabajo de los chubutenses. Somos grandes, ganamos la centralidad porque hicimos valer lo nuestro y porque mostramos que la Patagonia es la mitad de las divisas que dilapidan los gobiernos nacionales. Tenemos mucho más para exportar pero no tenemos Síndrome de Estocolmo. Nos insultan y agravian pero luego quieren que nos callemos. Así, el presidente se olvida y luego se pone a pelear con otro".

"Molesta que yo haga presentaciones en la justicia, demandas en la Corte pero, por ahora, no hicimos demandas penales. Déjennos gobernar y explotar las potencialidades. No nos molesten más. Es cierto que 13 millones de dólares no es una cifra desorbitante pero son nuestros recursos, ¿¿Por qué nos vamos a callar la boca?. No nos callemos más, exijamos respeto"