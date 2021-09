Horacio Rodríguez Larreta juega al neutro en Córdoba

Incluso aclaró que no tiene preferencia por ninguno de los candidatos cordobeses en particular, luego de que la lista de Luis Juez usó una foto del mandatario porteño. "Yo no me involucro y voy a apoyar después a la lista de unificación, que es el caso de Córdoba", aclaró Horacio Rodríguez Larreta.

Para el economista, la variedad de propuestas que hay en Córdoba respecto a la conformación de las listas, hacen que le sea imposible meterse en la interna. Aunque el motivo real pueda ser el hecho de evitar confrontarse con Bullrich o Macri y alimentar las suspicacias de una fragmentación.

Mientras tanto, desde el entorno de Juntos por el Cambio en Córdoba buscan bajarle el tono a algo que viene haciendo mucho ruido. ¿La fractura será real, o se tratará de una técnica para poder encauzar la estrategia de cara a lo que viene?