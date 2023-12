Histórico fotógrafo de Casa Rosada denunció "agresiones continuas" del gobierno saliente

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmdilenarda%2Fstatus%2F1732533542519759245&partner=&hide_thread=false #DATO

Fue evidente la ausencia del histórico fotógrafo presidencial VÍCTOR BUGGE, quien retrató las últimas horas en los despachos de todos los presidentes desde 1978. https://t.co/TNyfMG4oBe — Mariel Di Lenarda (@mdilenarda) December 6, 2023

“Fuimos todos paralizados. Optaron por la foto oficialista, la foto armada. Y yo no estoy para eso”, subrayó el fotógrafo.

“Ya superé la calentura, pero lo que no supero es la agresión. A mí me tenían que dar un argumento, me tenían que decir por qué. Y no hubo un por qué”, dijo.

El fotógrafo también contó cómo el estrés generado por la situación derivó en que desarrollara un cáncer de próstata.

“Me bajaron las defensas. Me hice un chequeo y me dieron altos los valores de la próstata. Efectivamente tenía un cáncer. Me lo tuvieron que sacar, pero por suerte no hizo metástasis. Lo agarramos a tiempo”, dijo.

En cuanto al nuevo gobierno, Bugge anticipó a radió Mitre que hará su trabajo en la asunción de Javier Milei. “Todavía no salí del trauma, me afectó la salud de una forma casi terminal y estoy en pie y el domingo haré la asunción de Milei. Volver a las canchas”, lanzó.

Aunque se mantiene cauto respecto al futuro. “Ya hablé con algunas personas de Milei, pero yo espero", le dijo a Infobae.

Más contenido de Urgente24

Con gran demora, comenzó la jura de los nuevos diputados

Funcionarios que resisten: No se van todos, y otros vuelven

Volodymyr Zelensky viene a la asunción de Milei

No a los BRICS y una política exterior que choca con la realidad