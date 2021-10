Hinchas de Rosario Central, enojadísimos con TNT Sports

La transmisión generó tal indignación en Rosario que hasta hinchas de Newell's se solidarizaron con sus archi rivales. "Soy de NOB pero pienso exactamente lo mismo...una imbecilidad absoluta!", dijo Néstor. "Toda la razón, no soy de Central pero me gusta mirar todos los partidos, pero me agarré semejante calentura con la pantalla a la mitad q cambié a la TVP x el Futsal y pasaba los mismo, apague todo LPM, encima q pagás no podes ver cómo uno quiere", contestó otro usuario.