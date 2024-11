Grabois cruzó a Mercedes Ninci en plena nota: "Tenés una tirria particular con Cristina"

Juan Grabois acusó a la Justicia de querer proscribir a Cristina Kirchner

El dirigente social afirmó: "Quiere proscribir a Cristina que es la máxima dirigente del campo popular por una causa trucha".

"¿Y saben cuál es el triángulo de hierro que permite esto? Primero los servicios de inteligencia, segundo los jueces corruptos y tercero los medios de comunicación que está jugando una partida política", siguió.

Asimismo continuó: "Esto es una guerra política contra el campo popular. No tiene nada que ver la corrupción. No les importa la corrupción". "Yo sé que hubo corrupción. También sé que Cristina no es responsable", añadió.

Por otra parte, Juan Grabois se mostró descontento con el gobierno de Javier Milei al indicar que "hoy el lawfer es que desfinancien las universidades y la Justicia no haga nada".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Cantando 2024: El comunicado que dejó al público sin palabras

La caída de Marcelo Tinelli arrastra a Martín Bossi: Qué estreno queda archivado

Banco Macro asume el control de BMA: Qué pasa con las tarjetas y cuentas de los clientes

El dato explosivo de Wanda Nara que nunca pensó saldría a la luz

Esta es la miniserie de Netflix que tiene 8 capítulos y fascinó a todos