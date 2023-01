Gobernadores se bajan: ¿Y si el juicio es para Alberto?

De acuerdo a la última información de La Nación (noche del lunes 2 de enero), Arabella Carreras, mandataria de Río Negro y sus pares de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Salta, Gustavo Sáenz, y Misiones, Oscar Herrera Ahuad, no serán de la partida según confirmaron a LA NACION fuentes cercanas a esos mandatarios. Tampoco estaría el catamarqueño Raúl Jalil, pero no por estar en desacuerdo con el pedido de juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sino porque se tomó “unos días de descanso”. El pampeano Sergio Ziliotto todavía no definió qué hará, al igual que Uñac pero de él se cree que no estará directamente.

Quien seguramente no viajará a la Casa Rosada es el santafecino Perotti, quien gobierna la provincia de la que son oriundos Rosatti y el expresidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti.

A Alberto no le dan los números

Uno de los directores del portal especializado El Parlamentario, José Ángel di Mauro, explicó con gran expertise porqué a Fernández no le dan los números en el Congreso. Una pregunta: ¿Está bien Alberto? ¿qué le pasa? Alguno de sus voceros y asesores deberían explicarlo porque, tal vez, estamos frente a un genio de todos los tiempos y los argentinos todavía no se dieron cuenta.

Interesante lo de Di Mauro:

"Está claro que esta movida no tiene posibilidades de prosperar. Pero puede avanzar en la Comisión de Juicio Político, que preside la entrerriana Carolina Gaillard, donde el Frente de Todos tiene 16 miembros sobre 31. Como Juntos por el Cambio tiene 14 y el restante es del interbloque Federal (Alejandro “Topo” Rodríguez), el oficialismo podría aprobar por mayoría simple el dictamen de acusación. Y llegaría hasta ahí, pues al llevar el dictamen al recinto, necesitaría los 2/3 de los presentes, cosa imposible de alcanzar para un oficialismo que apenas cuenta con un 45,9% de miembros en la Cámara baja, contra Juntos por el Cambio, que tiene el 45%. Demasiada paridad para alcanzar el 66,6% que necesitaría el Frente de Todos para imponer la acusación.

Una instancia “posible, pero altamente improbable”, tal cual graficó ante este medio una fuente integrante de la Comisión de Juicio Político.

La Cámara de Diputados actúa como instancia “acusadora”, reuniendo y aprobando los fundamentos y pruebas contra el “acusado”. En el caso hipotético de que esa alternativa finalmente prosperara, después debería pasar por el Senado, Cámara que actúa como “juez de sentencia” y estaría a cargo de declarar inocente o culpable al acusado, según estipula el artículo 59 de la Constitución.

Allí también necesitaría el oficialismo de los 2/3 de los presentes. Si bien en esa Cámara está probado que -con aliados y concesiones- tiene mayoría, no es la suficiente. Con 35 senadores sobre un total de 72 alcanza un insuficiente 48,6%, en tanto que JxC reúne el 45,8%. Necesitaría el 66,66%. Imposible.

¿Para qué actúa de esa manera entonces el presidente? Una fuente consultada vinculó esta medida con el “sueño de ser candidato”, que aún mantiene firme. Solo como posibilidad, aventuró que con esta medida Alberto Fernández podría pensar que “al menos no lo van a vetar”.

El tema es que el FdT estaría abriendo en ese caso una caja de Pandora riesgosa. Con cierta ingenuidad, el oficialismo estaría pensando en el supuesto rédito que podría darle la convocatoria a la Comisión de Juicio Político para poner a consideración el accionar del presidente de la Corte Suprema, o de todos los integrantes de ese Tribunal. Pero está claro que la oposición no se quedaría callada y podría aprovechar el escenario para poner a consideración los 8 pedidos de juicio político contra Alberto Fernández El tema es que el FdT estaría abriendo en ese caso una caja de Pandora riesgosa. Con cierta ingenuidad, el oficialismo estaría pensando en el supuesto rédito que podría darle la convocatoria a la Comisión de Juicio Político para poner a consideración el accionar del presidente de la Corte Suprema, o de todos los integrantes de ese Tribunal. Pero está claro que la oposición no se quedaría callada y podría aprovechar el escenario para poner a consideración los 8 pedidos de juicio político contra Alberto Fernández

