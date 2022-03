Gobernador PJ arde por Alberto y sus medidas contra el campo

Juan Schiaretti 2P.jpg El gobernador de Córdoba, enojadísimo con Alberto.

Por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también fue crítico. "Se debe tener cuidado con incentivar la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones", detalló.

En ese mismo orden, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra Casa Rosada. "Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones. Sólo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el Gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer”, indicó.

De esta forma, tres pilares de la política, tanto en Capital Federal como en el Interior, se mostraron en desacuerdo con la medida. Habrá que ver si la cartera de Julián Domínguez se mantiene inflexible, o revé las acciones tomadas.

Cualquiera sea el camino elegido, las relaciones entre Córdoba y el Gobierno nacional no parecen tener remedio. Y con las elecciones 2023 cerca, el sonido de una interna peronista parece resonar cada vez más.