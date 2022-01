Juan Schiaretti advierte a Alberto: "Paren con el cepo"

“En Córdoba no vivimos recitando consignas ni eslogan, no vivimos intentando hacer operaciones de prensa, no gobernamos comentando la realidad, la transformamos. Eso significa apuntalar nuestro sector productivo. Por eso planteamos: ¡bajen las retenciones, póngalas a cuenta de ganancias y dejen de meternos las manos en el bolsillo!”, expresó enfáticamente Juan Schiaretti en un acto en Río Cuarto. De este modo, arremetió con la política kirchnerista, lanzando una crítica indirecta.