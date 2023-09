George Washington es el rostro de la inflación, CFK

Este relato de CFK termina consolidando la idea de que ella está 'obsoleta'. Sin embargo, su público -que es más reducido que en el pasado- se supone que está feliz con su regreso a la exposición pública. O, al menos, algunos candidatos de La Cámpora no se sienten tan solitarios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1705671608617021487&partner=&hide_thread=false "Lo que tendría que explicar Rosatti es por qué para él robar está bien"



Javier Milei le respondió al presidente de la Corte Suprema por sus dichos contra la dolarización, reafirmó que la emisión monetaria "es un robo" y finalizó: "Para mí y los argentinos de bien eso está mal" pic.twitter.com/nIVAUruTkX — Corta (@somoscorta) September 23, 2023

Carlos Melconian

CFK insiste en que

la sociedad no se ha 'derechizado',

la única 'casta' es la que integran "los economistas, quienes tuvieron un rol fundamental en el modelo neoliberal" y

reclamar "un buen trabajo o un buen sueldo no es de derecha o de izquierda, es casi peronista".

En ese punto, CFK banaliza la angustia y las preferencias de muchos electores. Y no se enfoca en la inflación, que es el monotema para muchos argentinos.

cfk3.jpg

Ella estuvo en un evento titulado "De castas, herencias, derrumbes y futuro", en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET, de la fundación del sindicato SUTERH), acompañada por el conductor militante Pedro Rosemblat.

La incomprensión de CFK está planteada en este fragmento de su propio relato acerca de su entrevista con autoridades de la Fundación Mediterránea y el economista Carlos Melconián, que dirige el centro de estudios Ieral, de la Fundación:

"Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía el en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, 2 monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?".

La simplificación de CFK resulta casi una provocación. La libre circulación de otras monedas sólo puede ocurrir en un escenario de unificación cambiaria, libertad cambiaria y superávit fiscal. Quienes podrían invertir parte de sus tenencias de moneda extranjera exigen poder recomprar si lo necesitaran, y jamás usarán esos dólares para ir al supermercado sino para inversiones que le aseguren una renta. Pero CFK sólo quería bastardear ideas que no coinciden con la propia.

cfk2.jpg Los que escuchan a CFK.

Javier Milei

Quien decidió cruzarla fue Javier Milei, el precandidato presidencial más votado en las PASO y quien lidera las encuestas hacia el comicio del domingo 22/10.

@CFKArgentina la cara de Washington sólo sirve para matar a la inflación que gestó la casta durante 20 años...

Crecer: ahorro, inversión y derechos de propiedad;

Fissco: la motosierra;

Trabajo: modernización laboral;

Agilizar: desregulación;

Competitividad: apertura.

VLLC !!!

Javier Milei estaba en la provincia de Corrientes, distrito que no había visitado hasta el momento. Durante el trayecto, el candidato fue ovacionado por una multitud.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcriptomonedaz%2Fstatus%2F1705735018478178537&partner=&hide_thread=false La motosierra de Javier Milei en Corrientes. Impresionante la cantidad de gente! La Libertad avanza. Y avanza. Y avanza!



pic.twitter.com/TqvPmxrmdN — Cripto Moneda (@criptomonedaz) September 24, 2023

Milei habló de la inflacioón:

"Somos los únicos distintos de los políticos de siempre. También tenemos las mejores propuestas. Somos los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo en el país y en la provincia de Buenos Aires. Y somos quienes podemos terminar con la inflación".

"Nosotros vamos a hacer las reformas que el país necesita y dialogaremos con todos los que haga falta para lograrlo. Todos los que compartan nuestras ideas serán bienvenidos".

milei en corrientes.jpg Javier Milei en Corrientes.

